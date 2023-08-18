Antarktika'da buzullar erirse ne olur? Dünya'nın dönme hızı değişebilir!

İklim değişikliğinin gereği kadar farkında olmasak da acil önlem almamız gerekiyor. Bu sene Antarktika'da Arjantin büyüklüğünde buz dağı küresel ısınmanın sonucunda yok olmuştu.

Antarktika yaklaşık 25.400.000 kilometreküp buza (6.090.000 mil küp) sahiptir. Bu, dünyadaki tüm tatlı suyun %60'ı ve tüm buzun %90'ını oluşturur.

Fosil yakıtları süresiz olarak yakmaya devam edersek, küresel ısınma sonunda kutuplardaki ve dağların tepelerindeki tüm buzları eritecek ve deniz seviyesini 216 fit yükseltecek.

İklim değişikliği acil durum olabilir mi? İklim değişiklikleri, ulaşımın, binaların ve endüstriyel süreçlerin ve kirletici enerji kaynaklarının doğrudan bir sonucudur.

ANTARKTİKA'DAKİ BUZULLAR ERİRSE NE OLUR?

BUZULLAR TAMAMEN ERİRSE DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ DEĞİŞİR Mİ?

Dünya günde bir kez kendi ekseni etrafında döner, ancak bunu aynı zaman içerisinde yapmaz. Dünya'nın dönüş hızı, günde bir milisaniyeye kadar değişir.

Patencinin kolları vücuduna yaklaştıkça dönüş hızı artar, Dünya'nın dönüş hızını da aynı mantıkla düşünürsek, kütle dönme eksenine yaklaştırılırsa Dünya'nın dönüş hızı artacaktır. Tersine, kütlesi dönme ekseninden uzaklaşırsa, Dünya'nın dönme hızı azalacaktır.

Küresel ısınma sebebi ile eriyen deniz buzulları şuan Dünya'nın dönüş hızını değiştirmiyor. Dünya'nın dönüş hızının değişmesi için eriyen buzulların okyanuslara ve akar sularına karışması lazım ama bütün buz dağlarındaki buzullar eridiğinde bu gerçekleşecek.

TÜM BUZULLAR ERİRSE DENİZ NE KADAR YÜKSELİR?

İklim değişiklikleri devam ettikçe Dünya'daki tüm buzullar eriyeceği gerçeği yakın zamanda olmasa da var. Dünya'daki tüm buzullar eridiğinde deniz seviyesi 216 fit yükseltecek. Bu da iklim değişikliklerine ve birçok tarım arazisinin harap olmasına neden olacak.

BUZULLAR ERİRSE DENİZLERİN KİMYASI DEĞİŞİR Mİ?

Antarktika yaklaşık 25.400.000 kilometreküp buza (6.090.000 mil küp) sahiptir. Bu, dünyadaki tüm tatlı suyun %60'ı ve tüm buzun %90'ını oluşturur. Buzul dağlarındaki sular tatlı su olduğundan, Dünya'daki tüm buzullar eriyip denizlere karıştığında, denizlerin su oranını seyreltip pH derecesini düşürecek. Bu da çoğu deniz canlısının yaşamını tehdit ediyor.