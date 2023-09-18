Antarktika'daki deniz buzu seviyesi alarm veriyor!

Antarktika'daki deniz buzu seviyesi tahmin edinilenin altında. Manitoba Üniversitesinden Robbie Mallet, endişenmeyi gerektirecek düzeyde olduğunu vurguladı.

Antarktika'daki deniz buzu seviyesi alarm veriyor!
Antarktika'daki deniz buzu seviyesi alarm veriyor!
Editör: Süleyman Daban

Antarktika'dan alınan uydu verileri, bölgedeki deniz buzu seviyesinin, küresel ısınma nedeniyle mevsimsel ortalamanın çok altında olduğunu ortaya çıkardı.

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ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde (NSIDC), Antarktika'daki buzullara ait verileri inceleyen Walter Meier, BBC'ye verdiği demeçte, buz seviyesinin "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olduğunu söyledi.

Meier, buzullardaki kaybın eski seviyesine döneceği konusunda "pek iyimser olamadığına" işaret etti.

NSIDC verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kilometrekare olarak ölçülen buzul alanın, eylül ortalamasının 1,5 milyon kilometrekare altında olduğu belirtiliyor.

Manitoba Üniversitesinden Robbie Mallet, verilerine göre endişelenmeyi gerektirecek düzeyde olduğunu vurgulayarak, şu ifadeler kullandı:

- Bu durum, son 40 yıldır şahit olmadığımız potansiyel olarak Antarktika'daki iklim değişikliğinin endişe verici bir işareti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# BİLİM TEKNOLOJİ # Antarktika # deniz buzu seviyesi # alarm veriyor
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