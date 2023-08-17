Atakum Belediyesi'nde dijital dönüşüm

Samsun’un Atakum Belediyesi’nde İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yenilikçi sistemle ilgili belediye personeline özel bir eğitim semineri düzenlendi. Söz konusu sistem, belediye hizmetlerinin daha düzenli, verimli, tüm kurumlarla entegre, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda ilerlemesini temin edecek.

Belediye personeli, İçişleri Bakanlığı’nın vizyonu doğrultusunda ortak bir veri platformu oluşturarak, bilgi ve iletişim teknolojilerini maksimum düzeyde kullanmayı hedefleyen e-Belediye Bilgi Sistemi konusunda bilgilendirildi. Seminerde, e-Belediye Koordinatörü Şükrü Çiçek, "Canlı Belediyeler Modüllerine Geçiş" konulu sunumuyla belediye hizmetlerinin verimliliğine katkıda bulunacak süreçler hakkında aydınlatıcı bilgiler sundu. Çiçek, soru-cevap kısmında da katılımcıların merak ettiği konuları detaylı bir şekilde ele aldı.

e-Belediye Bilgi Sistemi’nin devreye girmesiyle birlikte Atakum Belediyesi, sadece vatandaşlara değil, kurumsal işlemlerde de önemli bir verimlilik kazancı elde etmeyi öngörüyor. Tüm kurumlarla entegre şekilde çevrimiçi gerçekleşecek işlemler ve sorgulamalar hem vatandaşlara hem de tüzel kişilere hızlı ve verimli hizmet sunulmasında katalizör olacak. Atakum Belediyesi, yeni dijital altyapısı sayesinde e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Belediyenin şu an e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler arasında "Arsa Metrekare Birim Değeri" sorgulaması bulunmakla birlikte, "Beyan Bilgileri", "Sicil Bilgileri", "Tahakkuk Bilgileri" ve "Tahsilat Bilgileri" gibi özel sorgulamalar da mevcut. Yeni altyapının sağlayacağı kolaylıklarla Atakumluların e-Devlet üzerinden daha hızlı ve kesintisiz hizmet alması, ayrıca hizmet portföyünün de zenginleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlığın teknolojik imkanlarla geliştirdiği e-Belediye Bilgi Sistemi, vatandaşlara kesintisiz ve güvenceli hizmetin yanı sıra bilgi güvenliği standartlarına da tam uyumluluk sağlıyor. Bu sistem; ortak veri tabanı oluşturma, hızlı entegrasyon, kaynak tasarrufu, bürokrasinin minimize edilmesi, hizmetlerde şeffaflık, yatırımların ivmelendirilmesi ve anlık raporlama gibi birçok avantajı beraberinde getiriyor. Bu yenilikler, belediye hizmetlerinin çok daha etkin ve vatandaş dostu bir şekilde sunulmasını sağlayacak.