Axiom Space kimin? Space X'e rakip mi?

İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonunda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte bu gece Space X'in Falcon 9 roketiyle uzay yolcuğuna başladı.

Bu programın Space X ve Axiom Space öncülüğünde gerçekleştiği biliniyor.

KURUCUSU ESKİ NASA DİREKTÖRÜ

Dünya Space X şirketini Elon Musk ile tanırken, Axiom Space'in kime ait olduğu merak konusu oldu.

Axiom Space’in kurucuları ve ana hissedarları Michael T. Suffredini ve Kam Ghaffarian’dır. Suffredini, NASA’nın ISS programının eski direktörüdür. Ghaffarian ise bir girişimci ve yatırımcıdır.

Suffredini ve Ghaffarian, uzay turizmi ve bilimsel araştırma için özel bir uzay istasyonu inşa etme vizyonunu paylaşmaktadır. Bu nedenle, 2016 yılında Axiom Space’i kurmuşlardır.

Axiom Space’in sahibi ve CEO’su Michael T. Suffredini’dir. Şirketin ana hissedarları ise Michael T. Suffredini, Kam Ghaffarian, NASA, Sierra Nevada Corporation, Boeing ve Lockheed Martin’dir.

AXİOM SPACE HANGİ ÜLKENİN?

Axiom Space, merkezi Houston, Teksas’ta bulunan bir Amerikan şirketidir. Şirket, Amerikan hükümeti ve özel sektör ile işbirliği içindedir. Axiom Space, aynı zamanda uluslararası ortaklarla da çalışmaktadır.