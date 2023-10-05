Böcek Isırığı Belirtileri Nasıl Belli Olur?

Çoğumuz böceklerin ısırıklarına gece uyurken maruz kalırız ve genellikle hangi böceğin ısırdığından haberimiz olmaz. Uyandığımızda sadece gördüğümüz vücudumuzun herhangi bir yerinde şişlik veya kızarıklıktır.

Böcek ısırıklarına özellikle kamp alanlarında maruz kalıyorsak hafife alınacak bir şey olmadığının umarım farkındasınızdır. Arkadaşlarınız ile kamp yaparken çok eğlenceli vakitler geçirirsiniz ama sabah uyandığınızda kolunuzda gördüğünüz herhangi bir şişlik sizi aniden telaşa sokabilir ve kamp eğlencenizi kısa bir süre olsa da mahvedebilir. Bunun için hangi böceğin ısırdığını tahmin etmek size yardımcı olacaktır, tabi ki öyle bir durumda doktorunuza görünmeyi ihmal etmeyin.

Böcek ısırıklarının vücudunuzda bıraktığı izleri şu şekilde sıraladık:

1. Eşek Arısı

Eşek arısının soktuğu bölge kızarır ve ciddi şekilde şişer. Kabarcıklar görünebilir. Eşek arısının soktuğu kişi, çok kötü bir acı hisseder. Eşek arısının zehri çok kuvvetlidir, çünkü zehir histamin ve asetilkolin içerir.

Mağdurun uzuvlarında üşüme hissediyorsa, kulakları ve dudakları morarıyorsa veya nefes alma sorunları başlıyorsa mağdurun bir doktora görünmesi gerekir.

2 Bal Arısı

Bal arısının sokması sonucu, bal arısının iğnesi vücudunuzda kalır ve saldırılan noktada olabilecek iğneyi çıkarmanız gerekir. Cilt genellikle kızarır ve şişer. Kişi yanma hisseder, keskin bir ağrı olur ve bir süre sonra şiddetli bir kaşıntı ortaya çıkar. Alerjiniz yoksa sıkıntılarınızın bittiği yer burasıdır. Ancak kişinin arı zehrine alerjisi varsa solunum problemleri yaşayabilir ve bu da ciddi bir endişe kaynağıdır.

3. Yaban Arısı

Yaban arısı sokmasının belirtileri, eşek arısı sokması ile aynı belirtilere benzer. Sokulan bölge kızarır ve şişer, kurban acı ve yanma hisseder ve daha sonra korkunç bir kaşıntı gelir. Hatta ciltte kanama bile olabilir. Bir yaban arısı birden çok kez sokabilir. Tıpkı arı saldırısında olduğu gibi, anafilaktik şok olabileceğinden alerjiniz olup olmadığını bilmek çok önemlidir.

4. Sivrisinek Sokması

Sivrisinek ısırıkları meyve büyüklüğünde şişmiş kırmızı lekelere bener. Çoğu zaman vücudun açık alanlarında görülürler. Sivrisinekler derinin çok ince olduğu ve kan damarlarına ulaşmanın kolay olduğu yerleri ısırırlar. Isırdıklarında tükürüklerini yaranın içine enjekte ederler. Tükürük, kanı incelten antikoagülanlar içerir. Cildin kızarmasına, kaşınmasına ve şişmesine neden olurlar.

5. Kene

Vücudun kene ısırmasına tepkisi kırmızı bir noktadır. Böcek uzun süre kurbanın içinde kalabilir, büyüyebilir ve kan içebilir.

En kötüsü, kenelerin insanlara ensefalit, borreliosis ve diğer birçok hastalığı bulaştırmasıdır. Böceği vücudunuzdan çıkardığınız halde kırmızı nokta geçmiyor ve büyümeye devam ediyorsa en kısa sürede doktora başvurmalısınız.

6. Pire

Pire ısırıkları kolayca alerji veya sivrisinek ısırıklarıyla karıştırılabilir çünkü ısırılan noktalar aynı zamanda kırmızı ve şişmiş görünür. Ancak sivrisineklerden farklı olarak bu böcek ısırıkları çok acı verir ve kaşıntı çok daha kötüdür.

Pireler genellikle bacaklara saldırır ve yalnızca uyuyan bir kişi kurban olabilir. Bir böcek birkaç kez ısırabilir, dolayısıyla kırmızı noktalar arasındaki mesafe genellikle 0,5 ila 1 inç (1 ila 2 cm) arasındadır. Pireler birçok ciddi enfeksiyonu bulaştırır.

7. Karınca

Çoğu karınca, insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmaz. Ancak kırmızı ateş karıncası pek çok soruna neden olabilir. Isırılan noktalarda daha sonra yara izlerine dönüşecek püstüller belirir. Karıncaların zehiri toksin içerdiğinden kurbanda alerjik reaksiyon veya anafilaktik şok meydana gelebilir. Sızlayan bir karıncanın ısırığı daha az tehlikelidir. Sivrisinek ısırığına çok benziyor. Isırılan bölgede uzun süre kaşınan pembe bir nokta belirir. Isırık anında kurban sanki cildine kaynar su dökülmüş gibi yanan bir acı hisseder.

8. Kara Sinek

İlk başta, genişliği 0,03 inçten (1 mm) fazla olmayan küçük bir kırmızı nokta belirir. Daha sonra şişer ve kaşınmaya başlar. Tularemi ve şarbon gibi farklı hastalıkları bulaştıran kemirgenler çoğu zaman insanlardan ziyade sığırlara saldırır.

9. Bit

Saçınızın uzadığı yerlerde (başınızda, boynunuzda ve kulaklarınızın arkasında) sivrisinek ısırmasına benzeyen küçük kırmızı noktalar fark ederseniz, saç biti veya kasık biti tarafından ısırıldığınız anlamına gelir. Sırtınızda, karnınızda, ellerinizde veya bacaklarınızda bu tür noktalar görünüyorsa, bunlar bit olmalı. Isırıklar birbirinden birkaç santim uzakta ve deri delinmiş gibi görünüyor.

Bitler, siper ateşi ve tifo gibi çok ciddi hastalıkları bulaştırır.