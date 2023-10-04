Yetersiz Beslenme Antik Hastalığı Uyandırdı! Bir Zamanlar Korsanların Kabusu Olan Hastalık Dirildi

Eski zamanlarda özellikle korsan hikayelerinde geçen ve korsanların kabusu olan hastalığın asıl sebebi yetersiz beslenmeleriydi. Yetersiz beslenmeden kaynaklanan ve İskorbüt adı verilen bu durumun, esas olarak meyve ve sebze de bulunan C vitamini eksikliğinden kaynaklandığını biliyorsundur.

Yetersiz Beslenmenin Sonuçları

Hastalığın erken belirtileri yorgunluk, mide bulantısı ve eklem ağrısını içerir, ancak daha sonra diş etlerinin şişmesi, şiddetli morarma, saçların zarar görmesi ve eklemlerde ve kaslarda kanamaya neden olabilir. Çocuklarda kemikleri etkileyerek büyümenin yavaşlamasına neden olabilir. En kötü vakalarda iskorbüt, iç kanama gibi komplikasyonlar nedeniyle ölüme yol açabilir.

Yetersiz beslenmelerinden dolayı ortaya çıkan ve korsanların kabusu olan bu hastalığın neyse ki tedavisi inanılmaz derecede kolaydır. Beslenmelerinizde yalnızca C vitamini miktarını arttırmalısınız.

İskorbüt Hastalığının Tarihi Mısırlılara Kadar Uzanıyor

İskorbüt hastalığı ilk kez M.Ö. 1550'de eski Mısırlılar tarafından belgelenmiş olsa da belki de en çok 18. yüzyıl denizcileri üzerindeki etkileriyle ünlüdür. Denizde uzun süre kalmak, yiyecek taze meyve ve sebze eksikliği anlamına geliyordu; bu nedenle hastalık korsanları kasıp kavurdu ve denizcilerin savaştan çok iskorbüt gibi hastalıklardan ölme olasılığı daha yüksek olan İngiliz Kraliyet Donanmasını ciddi şekilde etkiledi. Aslında iskorbüt hastalığının denizdeki ölümlerin en büyük nedeni olduğu, şiddetli fırtınaları, gemi kazalarını, savaşları ve diğer hastalıkları geride bıraktığı düşünülüyor.

Günümüzde iskorbüt hastalığı çoğunlukla yetersiz beslenmenin en yaygın olduğu gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Ancak insanların bol miktarda C vitamini açısından zengin gıdalara erişmesi gereken ülkelerde iskorbüt yeniden canlanıyor gibi görünüyor.

Yetersiz beslenmeden kaynaklanan iskorbüt hastalığını bilim insanları araştırdıktan sonra, çok fazla sayıda iskorbüt vakasına rastladıklarını belirtiyor ve hastalığın nedenini, yiyecek bulmakta zorluk çeken insanların yüksek yağlı, yüksek kalorili ve tok tutan yiyecekleri tükettiğini belirlediklerini söylüyorlar.

İskorbüt hastalığına neden olan sadece meyve ve sebze eksikliği değildir; onları pişirme şeklimizin de etkisi olabilir. Sebzeleri aşırı pişirmek içlerindeki hayati vitaminleri yok edebilir.