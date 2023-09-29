Dünyanın En Uzun Yaşayan Hayvanı 20 Asırdır yaşadığını Keşfetti Bilim İnsanları

Bilim insanları dünyanın en uzun yaşayan hayvanını daha önce ki zamanda Grönland köpekbalığı olduğunu söylüyorlardı. Grönland köpekbalığı son derece uzun ömürlü hayvanların poster çocuğudur ve bunun da iyi bir nedeni vardır. Dünyadaki en uzun ömürlü omurgalılar olarak, Kuzey Kutbu'ndaki soğuk evlerinde inanılmaz derecede yavaş gelişirler, ancak konu Dünya'daki en uzun ömürlü hayvanlara gelince, hepsi bu kadar değil.

Dünyanın En Uzun Yaşayan Hayvanı

Okyanus derinliklerinde oldukça gizemli hayvanlar mevcut, bunlar arasında ise dünyanın en uzun yaşayan hayvanı dikkat çekici olmayan bir deniz tarağıdır, boyutu yaklaşık 5 santimetreye (2 inç) ulaşır, ancak oraya ulaşmaları 200 yıldan fazla sürebilir. Kayıtlara geçen en yaşlı köpekbalığı 507 yaşındaydı ve Grönland köpekbalığını geride bırakmıştı,

Okyanusun Altındaki Dev Süngerler

Bilim insanları, Hawaii açıklarındaki Papahānaumokuākea Ulusal Deniz Anıtı yakınlarında, deniz yüzeyinin 2.133 metre (7.000 feet) altında rekordaki en büyük süngeri keşfettiler. Bu dev gibi koloni organizmaları yavaş büyüyor, bu da devasa boyutlara ulaşabilmeleri için çok yaşlı olmaları gerektiği anlamına geliyor. Rekor kıran bu süngerin boyutu 3,7 x 2,1 metre (12 x 7 fit) idi ve kesin yaşı doğrulanmasa da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi süngerlerin 2.300 yıldan fazla yaşayabileceğini bildiriyor.

Yaşama meraklı bir başka küçük organizma da, serçe parmağından biraz daha küçük olan ve bilim insanlarının bu sene keşfettikleri ölümsüz denizanası Turritopsis dohrnii'dir. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, onların parti numarası çok uzun yaşamaktan ziyade ölmeyi reddetmektir.

Ölmeyi Ret Eden Turritopsis Dohrnii

Ölümsüz denizanalarını saymazsak, dünyanın en uzun yaşayan midyesi, zamanında çok şeyler görmüş olmalıdır. Mesela Rönesans, Sanayi Devrimi ve İnternet Çağı boyunca yaşadı. Sayısız savaşa ve kanlı devrimlere tanıklık etti, imparatorlukların yükselişini ve çöküşünü izledi.

Evet bu kadar şey görmüş olmasına rağmen bu deniz midyelerinin ölümlerine neden olan şey ticari tüketim için rutin olarak yakalanıp, derin dondurucularda dondurulması oldu.