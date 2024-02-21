Casper üst segment ürünlerini tanıttı

Casper, 'Casper Tech Vision Day' etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıtarak, 2024 yılı hedeflerini açıkladı.

Türkiye’nin 33 yıldır önde gelen teknoloji markası Casper, 20 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği 'Casper Tech Vision Day' etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıtarak, 2024 yılı hedeflerini açıkladı.

3 alt markası olan Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ile teknoloji sektörüne yön veren Casper, 2024 yılında 15 yeni üst segment ürünü tüketiciyle buluşturacak.

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacakSağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacakEkonomi
# casper
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak
Kötü ikiz herkesi tehdit ediyor! Kafede işinizi yaparken bir daha düşünün! Tehlike WİFİ’nin içinde!
Kötü ikiz herkesi tehdit ediyor! Kafede işinizi yaparken bir daha düşünün! Tehlike WİFİ’nin içinde!
Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın!
Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın!
CHP üstünü çizdi! Kendi bağımsız aday oldu! Şükrü Genç Kimdir?
CHP üstünü çizdi! Kendi bağımsız aday oldu! Şükrü Genç Kimdir?
CHP iki ilçede listeleri yetiştiremedi! O iki ilçede adayları yok!
CHP iki ilçede listeleri yetiştiremedi! O iki ilçede adayları yok!
Öne Çıkanlar Bilim İnsanları Erzincan'da maden sahasında! 9 işçi kurtarıldı mı?│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Bilim İnsanları Erzincan'da maden sahasında! 9 işçi kurtarıldı mı?│Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı CHP'de istifalar devam ediyor! Tüm yönetim kurulu istifa etti! CHP'de istifalar devam ediyor! Tüm yönetim kurulu istifa etti!