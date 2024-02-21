Casper üst segment ürünlerini tanıttı

Türkiye’nin 33 yıldır önde gelen teknoloji markası Casper, 20 Şubat tarihinde gerçekleştirdiği 'Casper Tech Vision Day' etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıtarak, 2024 yılı hedeflerini açıkladı.

3 alt markası olan Excalibur, Casper Nirvana ve Casper VIA ile teknoloji sektörüne yön veren Casper, 2024 yılında 15 yeni üst segment ürünü tüketiciyle buluşturacak.

Casper Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı.