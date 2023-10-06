Çin'den Dünya Üzerinde Dev Proje! Çin Kretase Sistemine İnmeyi Planlıyor

Çin'deki bilim insanları, ülkede bugüne kadar denenen en derin delik olan Dünya'da 10.000 metrelik (32.808 feet) bir delik kazmaya başladı.

Çalışmayı yürüyen Çinli ekip, 10 kat katmandan oluşan kayaları kazarak, Kretase Sistemi olarak bilinen ve geçmişi 145 milyon yıl öncesine dayanan katman olan Kretase Dönemi'ne ait kayalara ulaşmayı umuyor. Bilim insanlarına göre Çin'in başlatmış olduğu bu proje ile yakın zamanda temeli atılan proje, maden kaynaklarının belirlenmesinin yanı sıra deprem ve volkanik patlamalar gibi çevresel risklerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir.

Kretase Sistemine En Uzun Yolculuk Rusya'nın Elinde

Çin'den Dünya merkezine inen delik, etkileyici derecede derin olmasına rağmen, Dünya üzerindeki insan yapımı en derin delik olmayacak. Bu unvan, Rusya'nın kuzeybatısındaki Kola Yarımadası'ndaki Kola Süper Derin Sondajına gidiyor. 24 Mayıs 1970'ten yıllarına uzanan projede, deliğin en derin kolunun deniz seviyesinin 11.034 metre (36.201 feet) altına ulaştığı görüldü.

Çinli ekip, Dünya'nın derinliklerindeki kayaların beklediklerinden çok daha ıslak olduğunu buldu. Sondaj deliği bulunmadan önce bilim insanları suyun kayaya bu kadar derinden nüfuz etmeyeceğini tahmin ediyorlardı. Ayrıca kıtanın granitinin altında bir bazalt tabakası bulmayı da bekliyorlardı; çünkü bu, okyanus kabuğunda bulunan bir şeydi. Bunun yerine, magmatik granitin altında metamorfik granitin bulunduğunu buldular. Kıta kabuğunun aşağısı granit olduğundan bu, levha tektoniğinin kanıtıydı; bu teori, son zamanlarda sondaj kuyusu kazılmaya başlandıklarında kabul edilmeye başlandı.

Çin'in Yürüttüğü Proje Büyük Bir Girişim Olarak Görülüyor

Dünya'yı kazmak her zaman sorunsuz ilerlemedi. 1960'larda bir Amerikan ekibi, proje kötü yönetim ve mali sıkıntılar nedeniyle iptal etmişti. İptal edilmeden önce, okyanus kabuğunun en üst katmanındaki 13 metre (43 fit) bazalttan geçerek deniz tabanının 183 metre (600 fit) altına ulaşmıştı. Bu sorunlar rağmen, Çin'in yürüttüğü bu proje çok büyük bir girişim olarak görülüyor.

Projeyi yöneten ekibin yöneticisi Çin Mühendislik Akademisi akademisyeni Sun Jinsheng. projenin nasıl gittiği hakkında şunları söyledi: