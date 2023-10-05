ABD'ye De Ekonomisine De Güven Yok

ABD ekonomisinde beklentiler düşüşte. Olumsuz yansımalar devam ederken Eylül 2022’den beri ham petrolde en büyük bir günlük düşüş kaydedildi.

Milli paralarla ticaret önem kazanıyor, dolar 2. plana düşüyor. Tüm bunlarla birlikte ABD borçlanıyor, Çin ise ABD Hazine tahvillerini satmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kamu borcu Gayri Safi Yurt İçi Hasıla için kişi başına yüzde 38'ken ABD'de bu oran yüzde 120.

ABD'de yakın zamanda eylül sonu itibariyle borçlanma tutarının 33 trilyon doların üstüne çıkması için son gün olan 30 eylülde temsilciler meclisinden ek bütçeye onay çıkmıştı.

ABD, kamu borçlanmasını hazine tahvilleri çıkararak yapıyor. Hazine tahvillerinin önemli bir kısmı uluslararası piyasada alıcı buluyor. Bu alıcıların önemli bir kısmı da bu tahvilleri aşarak rezervlerinde tutan devletler.



ABD hazine tahvillerini en büyük miktarda elinde bulunduran ülke Japonya. Japonya'nın ardından Çin Halk Cumhuriyeti geliyor. Uzun yıllardan bu yana dış ticaret fazlası veren Çin, bu fazla paranın bir kısmını ABD tahvili alarak değerlendiriyor. Ancak ABD'de ki olumsuz ekonomik iklim genel olarak tüm dünyada ABD tahvillerine olan talebi de olumsuz etkiliyor.



ABD Merkez Bankası FED İstatistik biriminin grafiğinde getiri yani faiz 1980 yılından bu yana düşüşte. Ancak 2020 yılından itibaren faiz oranında yükselme var.



Bu bozulma ABD tahvillerine olan talebi düşürüyor. Çin'in bu tahvilleri elinden çıkarmasının 2 nedeni var. Birincisi ABD'nin tahvillerine olan güvensizlik. İkincisi ise Çin ABD ile arasındaki gerginlikten dolayı tahvilleri elinde tutmak istemiyor.



Türkiye ise milli politikalar izlemeye başladığı 2014 yılından itibaren elinde tuttuğu ABD kağıtlarını satarak onun yerine rezervlerinde altın tutmaya başladı. Türkiye en son 2017 yılında ABD tahvillerini elinden çıkararak sıfırladı.



