Dünyanın Ozonunda Yeni Bir Boşluk Oluştu!

15 Ocak 2022'de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağı Pasifik Okyanusu'nun altında şiddetli bir şekilde patladı ve atmosfere daha önce hiç görülmemiş miktarda su buharı fırlattı. Şimdi yeni bir çalışma, buharın Dünya'nın ozon tabakasında büyük ve hızlı bir tükenmeye yol açtığını buldu.

Geçen yılki patlama birçok açıdan rekor kırmıştı; yalnızca yüzyıldaki en büyük doğal patlama olmakla kalmadı, aynı zamanda 90 metre yüksekliğinde (295 fit) bir tsunami dalgasını, yani 11 saatlik bir şimşek fırtınasını da tetikledi. ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek bulut.

Ayrıca araştırmacıların tahmin ettiği yaklaşık 146 milyar kilogram (322 milyar pound) suyun yanı sıra kükürt dioksit ve kül gibi diğer aerosol haline gelmiş volkanik pislikleri de stratosfere fırlattı. Yeni bir araştırmaya göre, suyun varlığı bu aerosollerin hidratlanmasına ve dolayısıyla ozon tabakasının incelmesine neden olabilecek klor bileşiklerinin oluşmasına neden oldu.

Hunga-Tonga Patlamasının Ardından

Hunga-Tonga patlamasının ardından su buharındaki artışın çok önemli bir etkisi oldu. Bağıl nemi artırdı ve üst atmosferin, özellikle de 25 ila 30 km arasındaki rakımların soğumasını sağladı. Koşullardaki bu değişiklik, volkanik kayaların yüzeylerinde kimyasal reaksiyonların meydana gelmesine izin verdi. Newsweek'e konuşan çalışmanın başyazarı Stephanie Evan, şu sözleri kullandı:

- Aerosoller olağan aralıklarından daha yüksek sıcaklıklarda bulunuyor.

Hidratlanmış volkanik aerosollerde meydana gelen kimyasal reaksiyonlar, hidrojen klorür (HCl) gibi tipik olarak aktif olmayan klor bileşiklerinden, klor monoksit (ClO) gibi reaktif klor bileşiklerinin oluşmasıyla sonuçlandı.

Araştırmacılar, patlamanın erken dönemlerini takip etmek için balon ölçümleri, zirve gökyüzü gözlemleri ve uydu verilerinin bir kombinasyonunu kullandılar; buna, atmosfere ulaştığında dumanda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar da dahil. Sadece bir hafta içinde tropik güneybatı Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesindeki ozonun yüzde 5 oranında azaldığını buldular.

Evans şu sözleri söyledi:

- Basit bir ifadeyle volkanik aerosoller, ozonu parçalayabilen maddelerin oluşumunu sağlayarak azalmasına katkıda bulundu. Klor türlerinin bu dönüşümü, tropik güneybatı Pasifik ve Hint Okyanusu bölgesinin üzerindeki üst atmosferde ozonun hızlı bir şekilde azalmasına katkıda bulundu. patlamadan sonraki hafta.

Araştırmacılar ayrıca Ocak 2022'nin sonunda bu bölgedeki ozonun hızla tükenmesinin durduğunu bulmuş olsalar da, bu olayın etkilerinin muhtemelen uzun süreli olacağı konusunda uyardılar; Gelecekteki araştırmalar, doğal afetlerde açığa çıkan su buharının atmosferik etkisine ve bunun iklim değişikliğiyle nasıl bağlantılı olduğuna odaklanmalıdır.

Hunga-Tonga patlaması sırasında gözlemlendiği gibi, önemli miktarda su buharının üst atmosfere girişi, iklim değişikliği açısından çeşitli sonuçlara yol açabilir. Su buharı, ısıyı kızılötesi radyasyon şeklinde absorbe eden güçlü bir sera gazıdır. Evans, şu ifadeleri ekledi:

- Dünyanın yüzeyine ve ardından onu yeniden yayıyor.

Evan, en son olarak şu ifadeleri ekledi: