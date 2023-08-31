Google öyle bir şey yaptı ki! Artık yapay zekâ sizin yerinize toplantıya katılacak!

Pandemi döneminde pek çok firma uzaktan çalışma modeline geçti. Uzaktan çalışmanın önemli bir getirisi olarak çevrimiçi toplantılar önem kazanmaya başladı. Yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesi de çevrimiçi toplantıların seyrini değiştirecek bir noktaya geldi. Google'ın yeni duyurduğu bir özelliğe göre yapay zekâ artık kişilerin yerine çevrimiçi toplantılara katılacak.

GOOGLE MEET'TEN YENİ ÖZELLİK

İndependent'ten Andrew Griffin'in haberine göre Google Meet artık yapay zekânın sizin yerinize toplantıya katılmasını mümkün kılacak.

Şirket, yapay zekâyı Google Meet'e entegre eden "Duet AI"ı kullanıma sunuyor.

Bu araç sayesinde görüntülü arama yapan kişinin görünümü, ışıklandırması ve sesi otomatik olarak iyileştirilebiliyor. Ayrıca kişilerin yüzünü de algılayabildiği için kullanıcılar, uzaktaki katılımcıları tanımakta zorlanmayacak. Bu araç, ne konuşulduğunu algılayıp gerçek zamanlı çeviri sunarak 18 dilde otomatik altyazı da oluşturacak.

Dikkat çekici bir başka özellik, bu aracın toplantıları izleyip ardından özetlemek için yapay zekâyı kullanabilecek olması. Kullanıcıların not alma işini devredebilmesiyle toplantı bittiğinde otomatik hazırlanan bir toplantı özeti katılımcılara gönderilebilecek.

Eğer biri toplantıya geç gelirse, söylenen her şeye yetişmesini sağlayacak bir "şimdiye kadarki özet" görebilecek.

TOPLANTILARA YAPAY ZEKÂ KATILACAK

Google'ın sunduğu araç sayesinde kullanıcılar toplantıya hiç katılmak istemezse "benim yerime katıl" seçeneğini seçerek kendi adına toplantıya gönderebildiği yapay zekâ, herhangi bir mesajı veya girdiyi iletip bittikten sonra bir özet gönderebilecek.

Toplantılarda yapay zekâ kullanımı son haftalarda tartışmalara yol açıyor. Zoom'un kurallarında yapılan yeni bir değişiklik, yapay zekâ sistemlerini eğitmek için özel görüşmeleri kullandığına dair korkulara yol açmış ve şirket bunu reddetse de toplantıların gerçekten gizli olup olmadığıyla ilgili endişelere neden olmuştu.

Google, Duet aracını kullanırken "başka hiçbir kullanıcının verilerimizi görmeyeceğini ve Google'ın modellerini eğitmek için iznimizi almadan verilerimizi kullanmadığını" belirtiyor. Google, Duet AI'la tüm etkileşimlerin "kişiye özel" olduğunu ifade ediyor.