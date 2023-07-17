Halkı paniğe sürükleyen ışıklar! Türkiye'de birçok şehirde aynı anda görüldü

Türkiye’de birçok vatandaş halen SpaceX uydularına alışamadı. Dün gece gökyüzünde görülen uydular halkı paniğe sürükledi. Tarlalardaki birçok insan önce UFO sonra da hava saldırısı olduğunu düşündü. Ancak birbiri ardına hareket eden ışıklar Konya, Isparta ve Denizli gibi şehirlerde görüldü.

Bunun ardından en merak edilen ise Starlink tarafından uzaya bırakılan SpaceX uydularının ne işe yaradığı merak edildi. Isparta’da 22.05, Konya’da 21:53 saatlerinde görüldü. Geçiş yaklaşık 5 dakika sürdü.

STARLİNK UYDUSU NEDİR?

İnternet erişim gücünü artırmak için uzaya Elon Musk'un sahip olduğu Starlink Uydu şirketi tarafından fırlatılan SpaceX uyduları uzayda dolaşırken bazen dünyada çıplak gözle görülür.

Takımyıldızı olarak adlandırılan SpaceX uydu sistemleri bilim amaçlı yapılan keşifleri artırmada uluslararası ağları güçlendirme de özellikle orduların haberleşmesini artırmada kullanılır.

Küçük uydular gökyüzünde dolaşarak bu iletişim gücünü artırır. Ülkemizle de anlaşmalar var ve devam etmektedir.

Özellikle gizli askeri birliklerin darbe gibi girişimleri önlemek için bu uydu sistemine ihtiyaç duyar.