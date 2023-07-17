Nasa uyarıyor: Okyanuslarda yaşayan uzaylılar olabilir!

Harvard astronomu Avi Loeb, şu anda okyanus tabanını esasen büyük bir mıknatıs olan bir şeyle tarayarak, o nesnenin parçalarını toplamayı umduğunu belirterek denizlerdeki aramaya liderlik ediyor. Bir çok yakın yapıya benzer şeyler bulan Avi Leob, bu hafta 21 Haziran 2023 de yapılan arama çalışmalarında; Loeb, ekibinin bileşimi dünya dışı bir kökene işaret eden küçük metalik küreler bulduğunu bildirdi.

Loeb, Sadece yaklaşık 0,3 mm (yaklaşık bir inçin yüzde biri) boyutunda birkaç garip nesnenin fotoğrafını ekledi. Ve 22 Haziran'daki son gönderisine birkaç fotoğraf daha ekledi.

Loeb, aramayı "okyanusta iğne bulmaya" benzetiyor.

UZAYLILAR SAKLANIYOR MU?

Loeb ve ekibi, Silver Star adlı bir keşif gemisinde . Yaygın olarak bilinen ilk yıldızlararası meteor olarak kabul edilen, şu anda IM1 olarak adlandırılan şeyin izlerini arıyorlar.

Yani, başka bir yıldız sisteminden Dünya'nın atmosferine çarpan ve bir meteor olarak göklerimizde iz bıraktığı bilinen ilk nesneydi.

Avi Loeb, yıldızlararası kökenli bazı nesnelerin uzaylı uygarlıklar tarafından yapılmış yapay varlıklar olduğunu düşünüyor. 2021 kitabının adı Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti. New York Times'ın en çok satanıydı.

O zamanlar CNEOS 2014-01-08 olarak bilinen IM1, 8 Ocak 2014'te Papua Yeni Gine yakınlarında Pasifik Okyanusu'na düştü. ABD Savunma Bakanlığı (DoD) sensörleri o sırada meteoru tespit etti.

Bilim adamları, Dünya'nın atmosferine çarpmadan önce nesnenin yolunu incelediler. Bu şekilde 2019 yılında muhtemelen yıldızlararası yani başka bir yıldız sisteminden gelmiş olabileceğini tespit ettiler.

Nisan 2022'de, uzaydaki askeri operasyonlardan sorumlu ABD Uzay Komutanlığı, 2014'te Dünya'ya çarpan göktaşının gerçekten de buraya başka bir yıldız sisteminden geldiğini bir notla doğruladı.

OKYANUSLARDAKİ ARAMA NE ZAMAN BAŞLADI?

Loeb'in nesnenin kalıntılarını araması 14 Haziran 2023'te başladı. Ekip, derin deniz manyetik kızağı kullanıyor ve kızağı okyanus tabanında sürüklüyor.

Loeb daha önce olası bir çarpma bölgesi bulmak için meteorun okyanusta izlediği yolu daraltmak için çalışmıştı. O ve Amir Siraj'ın 9 Mayıs 2023 tarihli bir taslak belgede açıkladığı gibi :

- DoD tarafından sağlanan koordinatların kesinliğinin izin verdiği 120 kilometrekarelik bölge içindeki ateş topunu 16 kilometrekarelik bir bölgeye yerleştirmek için yakındaki bir sismometreden gelen verileri kullanıyoruz. Geliştirilmiş yerelleştirme, meteor parçalarını almak için yapılacak bir sefer için büyük önem taşıyor

OKYANUSLARDA BULUNAN KÜRELER NEDİR?

Peki nedir bu küreler? Ekip şimdiye kadar volkanik külün içine gömülü 11 nesne buldu. Gerçekten de çok küçük parçacıklar olan küreler, çoğu yaklaşık 0,3 milimetre (yaklaşık bir inçin yüzde biri) çapındadır ve bazıları biraz daha küçüktür. Ekip şimdi onlardan daha fazlasını arıyor. Lob şu ifadeleri kullandı:

- 0.25 milimetreden küçük kürecikleri görsel olarak tespit etmek veya cımbızla ayırmak zordur ve bu nedenle bu ağ boyutuna sahip bir filtre kullanıyoruz. Dahası, daha küçük küreler, volkanik küldeki çok sayıdaki küçük parçacıklarla dolup taşar. Bu nedenle, mikroskop görüntülerimizde görülebilen, cımbızlarımızla tutması kolay ve daha büyük benzerleri kadar nadir olmayan metalik incileri bulmak için yaklaşık 0,25 milimetrelik bir tatlı nokta vardır.

OKYANUSLARDAKİ KÜRELERİN BİLEŞİMİ

Benzer küreler daha önce göktaşı veya asteroit çarpmalarından sonra bulunmuştur. Bununla birlikte, bu yenilerle ilgili en ilginç olan şey, ilk analize göre bunların bileşimi. Loeb'in şu şekilde belirtiyor:

- Biraz magnezyum ve titanyum içeren, ancak nikel içermeyen, çoğunlukla demir içeren bir bileşim bulduk. Bu bileşim, insan yapımı alaşımlar, bilinen asteroitler ve bilinen astrofizik kaynaklarla karşılaştırıldığında anormaldir.

Güneş sistemimizdeki asteroitlerden kaynaklanan çoğu göktaşının aksine, kürecikler çok az nikel içerir veya hiç içermez. Yine de nikel, güneş sistemi göktaşlarında yaygındır.

Keşif gezisi bittikten sonra Loeb, küreleri ve diğer malzemeleri Harvard'daki laboratuvarlarda analiz ettirecek.

YAPAY DEĞİL UZAYLI

Açık olmak gerekirse, Loeb bu kürelerin veya meteorun yapay olması gerektiğini söylemiyor. Önde gelen hipotez, bunların yıldızlararası bir meteordan geldiğidir. Ve yukarıda belirtildiği gibi, kanıtlar, nesnenin 'Oumuamua'ya çok benzeyen başka bir yıldız sisteminden geldiğini gösteriyor. Ancak Loeb, daha egzotik bir kökeni de dışlamıyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

- Toplamda, ekibimiz tarafından IM1 kürelerinin dikkat çekici bulguları, yıldızlararası meteorların malzeme bileşimi için yeni bir keşif sınırı açıyor. Bu sınır, ötegezegen sistemlerinin evrimine olduğu kadar diğer uygarlıklardan teknolojik uzay nesnelerinin olası varlığına da yeni bir ışık tutabilir. Bu başarılı misyonla tesis edilen işbirlikçi ruh ve yoldaşlık, aynı ekip tarafından yıllarca devam edecek seferler için sağlam bir temel oluşturdu.

Bu bilimsel kariyerindeki en heyecan verici deneyim olduğunu belirtiyor Loeb. Pasifik Okyanusu'nu inceleyerek evrendeki diğer teknolojik uygarlıklar hakkında bilgi edinmek için eşsiz bir fırsatı yansıtıyor.

Loeb, "Oumuamua'nın muhtemelen bir tür yapay uzay aracı olduğu" iddiasıyla tanınır. Gökbilimcilerin çoğu, nesnenin alışılmadık doğasına rağmen, onun doğal olduğunu ve alışılmadık bir asteroid veya kuyruklu yıldız türü olduğunu iddia ediyor.