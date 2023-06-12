SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu fırlattı

52 uydu, 1,5 milyon kullanıcıya geniş bant internet sağlayan Starlink uydu ağına katılacak. Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 52 Starlink uydusunu uzaya gönderdi.

SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu fırlattı
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United Press International'ın (UPI) haberine göre, uyduları yörüngeye konuşlandıracak Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.10'da fırlatıldı.

Fırlatılan 52 uydu, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan 4 binden fazla Starlink uydusuna katılacak.

Görevini tamamlamasının ardından, Atlantik Okyanusu'ndaki "Just Read The Instructions" adlı insansız gemiye başarıyla iniş yapan roket, SpaceX'in bu yılki 39. ve Falcon 9'un ise şimdiye dek 230. görevini gerçekleştirdi.

Transporter-8 görevi için Falcon 9'un 72 uyduyla bugün ikinci kez ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 14.19'da fırlatılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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