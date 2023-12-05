Kişnişin Tadı Bazı İnsanlara Neden Sabun Gibi Geliyor?

Kişniş bitkisi çoğu insan için lezzetli bir bitkidir. Maydanoz ve narenciyeyi anımsatan lezzetlerin hoş bir birleşimi olan bu bitki, dünya çapında birçok mutfakta yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Bununla birlikte, birçok ünlü şefler de dahil olmak üzere bazı insanlar kişnişi iğrenç buluyor.

Kişniş Bazı İnsanlara Neden Sabun Gibi Gelir?

Elbette bu hoşlanmamanın bir kısmı basit tercihlere bağlı olabilir, ancak bitkinin sabun tadında olduğunu düşünen kişnişten nefret edenler için sorun genetiktir. Bu insanlar, kişniş yapraklarındaki sabunsu aromalı aldehitleri güçlü bir şekilde algılamalarına olanak tanıyan bir grup koku alma reseptörü geninde bir varyasyona sahiptir. Bu genetik tuhaflık, coğrafi olarak değişiklik gösterse de genellikle nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesinde bulunur. İlginçtir ki, Orta Amerika ve Hindistan gibi kişnişin özellikle popüler olduğu yerlerde bu genlere sahip daha az insan var; bu da bitkinin bu bölgelerde nasıl bu kadar dayanak noktası haline geldiğini açıklayabilir. Doğu Asyalılar bu varyasyonun en yüksek görülme oranına sahiptir; bazı araştırmalar, nüfusun yaklaşık %20'sinin sabun tadındaki kişnişi deneyimlediğini göstermektedir. Kişniş fobilerinin, özellikle bütün olarak servis edilmek yerine ezilmişse, bitkiye tekrar tekrar maruz kalmaları halinde nefretlerinin üstesinden gelebileceğine dair bazı kanıtlar vardır, ancak birçok kişi sadece genetik eğilimlerine göre gitmeyi ve sabun gibi olan tattan uzak durmayı tercih eder.