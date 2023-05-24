Naci Görür peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son günlerde meydana gelen depremlerin ardından 'Savrun güzergahı' uyarısında bulundu. İşte Görür'ün o kritik uyarısı.

Naci Görür peş peşe gerçekleşen depremlerin ardından 'güzergah' vererek uyardı

Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla uyarıda bulundu.

SAVRUN GÜZERGAHI UYARISI

 "Benzer bir gelişimi Gaziantep/Pazarcık'ta da görmüştük" diyen Görür, "Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır" çağrısı yaptı.

Görür yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

- Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacikodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzasına doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık’ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır. Sevgiyle.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Prof. Dr. Naci Görür # deprem # adana
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