NASA Mars'ta incelediği her noktaya neden ve nasıl bir isim veriyor?

Yaklaşık 2.300 mil (3.700 kilometre) uzakta, NASA'nın Curiosity gezgini kısa süre önce "Ubajara" adlı bir yerde bir numune sondajı yaptı. Kraterin resmi bir adı vardır; sondaj yeri bir takma adla, dolayısıyla tırnak işaretleri ile tanımlanır.

Her iki isim de NASA misyonları tarafından yalnızca kraterlere ve tepelere değil, aynı zamanda inceledikleri her kaya, çakıl ve kaya yüzeyine uygulanan binlerce isim arasındadır.

Güney Kaliforniya'daki NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Curiosity misyonunun proje bilimcisi Ashwin Vasavada, şu açıklamaları yaptı:

- Bütün bu isimleri seçmemizin 1 numaralı nedeni, ekibin her gün ne bulduklarını takip etmesine yardımcı olmaktır. Daha sonra, onları tartışırken birçok tepeye ve kayaya isimleriyle atıfta bulunabilir ve sonunda keşiflerimizi belgeleyebiliriz.

Bilim adamlarının tanımlayıcıları nasıl buldukları, 25 yıl önce çizgi film karakter adlarını kullandıkları ilk günlerden beri gelişti.

MARS'TAKİ RESMİ İSİMLER

Mars'ta resmi bir isim ile resmi olmayan bir isim arasındaki fark görünüşte basit: Resmi takma adlar, Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) olarak bilinen bir bilim adamları topluluğu tarafından onaylandı. (IAU), gezegen özelliklerini adlandırmak için standartlar belirler ve adları Gezegen Adlandırma Gazetesi'ne kaydeder.

Örneğin, 37 milden (60 kilometre) daha büyük kraterler, ünlü bilim adamları veya bilim kurgu yazarlarının adını almıştır; daha küçük kraterler, nüfusu 100.000'den az olan kasabaların adını almıştır. Perseverance'ın araştırdığı Jezero Krateri , adını bir Bosna kasabasından alıyor; Jezero'da bir çarpma krateri olan Belva, adını 1884 ve 1888'de cumhurbaşkanlığına aday olan oy hakkı savunucusu Belva Lockwood'un adını taşıyan bir Batı Virginia kasabasından almıştır.

Mars'ta 2.000'den fazla konumun resmi adları vardır , ancak daha da resmi olmayan takma adlar Mars haritasında noktalanmıştır.

MARS'TAKİ TAKMA ADLAR

Erken Mars görevleri bazen takma adlarla, hatta çizgi film karakter adlarını kullanarak tuhaf bir yol izliyordu. "Yogi Rock", "Casper" ve "Scooby-Doo", 1990'ların sonlarında NASA'nın ilk gezgini Sojourner'ın arkasındaki ekip tarafından başvurulan resmi olmayan isimler arasındaydı.

Ekipleri daha amaçlı isimler kullanmaya başlayan Spirit ve Opportunity gezginleriyle felsefe değişti. Örneğin, Opportunity ekibi, kaşif Ernest Shackleton'ın talihsiz Antarktika seferini taşıyan gemiyi onurlandırmak için bir kratere "Endurance" adını verdi. Curiosity ve Perseverance'ın indiği noktaların isimleri sırasıyla bilim kurgu yazarları Ray Bradbury ve Octavia E. Butler'ı onurlandırıyor. InSight ekibi iniş sırasında arazi aracının retroroketleri tarafından itilip kakılan bir kayaya grubun adını "Rolling Stones Rock" adını verdi. Curiosity ekibi de bir Mars tepesine COVID-19 komplikasyonlarından ölen meslektaşı Rafael Navarro-González'in adını verdi.

MARS'TA DÜNYA

Nadiren istisnalara rağmen, Merak ve Azim görevleri, karasal konumlara dayalı takma adlara bağlı kalır. Merak edilen 2012'de iniş yapmadan önce, gezici ekibi iniş alanının jeolojik bir haritasını çıkardı. Her bir tarafta yaklaşık 0,7 mile (1,2 kilometre) eşdeğer bir ızgara çizerek, kareler veya dörtgenler yaparak başladılar. Bu kadranlar, Dünya üzerinde jeolojik öneme sahip bir alan etrafında temalandırılacaktı.

Şimdi olduğu gibi, ekip üyeleri çalıştıkları veya kişisel bağlantılarının olduğu sitelere dayalı olarak temalar için fikirler önerdiler ve çeşitli isimlerin anıtlaştırılacağını akılda tutarak hangilerinin dahil edilmesinin en ilginç olacağını gayri resmi olarak tartıştılar. Bir tema seçildikten sonra o temaya uyan yüzlerce isim derlenir. Curiosity'nin bir kadranda birkaç ay kalabileceği göz önüne alındığında, mevcut adlar hızla azalabileceği için bu kadar çok kişiye ihtiyaç vardır.

Gezici ekip, Curiosity'nin son çeyreği için adını Brezilya'nın en kuzey eyaleti olan Roraima'dan ve Venezuela, Brezilya ve Guyana sınırına yakın Pacaraima Dağları'nın en yüksek zirvesi olan Roraima Dağı'ndan alan bir tema seçti. Bu, ilk Güney Amerika çeyrek temasını işaret ediyordu. Curiosity'nin şu anda keşfetmekte olduğu sülfat bakımından zengin bölge , düz tepeli tepeleri ve dik yamaçlarıyla, onlara Pacaraima sıradağlarındaki "masa üstü" dağları hatırlattı.

Perseverance için bilim adamları milli park temalarını seçtiler. Gezici şu anda Rocky Mountain çeyreğini araştırıyor ve yakın zamanda Rocky Mountain National Park'ın "Powell Peak" takma adını taşıyan bir yerde kayaları deldi.

Kaynak: www.nasa.gov/feature/jpl/why-and-how-nasa-gives-a-name-to-every-spot-it-studies-on-mars