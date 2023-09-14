O iPhone modeli karantinaya alındı! Yüksek radyasyon yayıyor

iPhone 15'in piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak, bu hafta iPhone 12 ile ilgili bir skandal patlak verdi.

Fransız düzenleyiciler, telefonun maruz kaldığı radyasyonun yasal sınırları aştığını iddia ederek iPhone 12'nin satışını yasakladı.

Belçika, Apple iPhone 12 ile bağlantılı potansiyel sağlık risklerini gözden geçireceğini belirterek, Fransa'nın radyasyona maruz kalma sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle satışların durdurulmasını emretmesinin ardından tepki gösteren en son Avrupa ülkesi oldu.

BELÇİKA'NIN DİJİTALLEŞMEDEN SORUMLU DEVLET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Belçika'nın dijitalleşmeden sorumlu devlet bakanı Mathieu Michel, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşların güvende olduğundan emin olmak benim görevim" dedi.

"Ürünün potansiyel tehlikesi hakkında bir analiz istemek için hızla düzenleyici kuruma ulaştım" diyen Michel, tüm Apple akıllı telefonlarının yanı sıra diğer üreticiler tarafından üretilen cihazları da daha sonraki bir aşamada incelenmesini istediğini belirtti.

iPhone 12 2020 yılında piyasaya sürüldü.Ancak telefonun başlangıçta satışa sunulması için Apple'ın telefonu radyasyon standartlarına uygun hale getirmesi ve uluslararası güvenlik akreditasyonu alması gerekiyordu.