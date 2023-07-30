TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları için son 2 gün!

TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de ilk defa gerçekleşecek olan TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları tüm hızıyla devam ediyor!

Yarışma kapsamında proje fikirlerinin girişime dönüştürülmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda başvuru yapan ve finale kalan takımlara ulaşım, yemek ve konaklama desteği sağlanacaktır. Finale kalan takımlar sahnede sunum, projelerini / ürününü tanıtma ve sergileme, potansiyel işbirliği görüşmeleri imkanı bulabilecektir. Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren takımlara 7 Milyon TL’den fazla para ödülü verilecektir.

30 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda, 27 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde ise İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin bir parçası olmak için başvuru adımlarını takip ederek temaları inceleyebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.

Not: Başvuru yapan takımlar, son başvuru tarihine kadar güncellemelerini gerçekleştirebilirler.