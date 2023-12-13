Yapay Zekaya Sorduk: Google Bard mı Chat GPT mi Bing mi Daha Doğru Yanıt Veriyor?

Dünya yapay zeka çağına girdi. Chat GPT, Google Bard, Bing gibi yapay zeka dil modelleri insanların hayatını kolaylaştırıyor. Dünyanın önde gelen bilişim firmaları yapay zekaya büyük yatırımlar yapıyor. Microsoft, Chat GPT'yi üreten Open AI firmasına daha önce büyük yatırımlar yapmıştı. Chat GPT'nin geliştirilmiş versiyonunu kullanan Bing ile Microsoft yapay zeka sohbet robotu piyasasına kendi markasıyla girmiş oldu. Yine dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden Google, Bard ismindeki sohbet robotunu geliştirdi. Meta, Amazon ve Elon Musk ta Chat GPT’ye rakip olacak ürünlerini çıkarmak peşindeler.

Yapay Zeka ile İlgili En Temel Sorun: Hangisinden Doğru Yanıtı Alabiliriz?

Şirketler arası yapay zeka rekabeti sürerken, kullanıcılar için yapay zeka sohbet robotlarıyla ilgili en büyük problem doğru yanıt almak. "Prompt mühendisliği" ismiyle anılan ve yapay zekaya doğru soruların sorulmasıyla doğru cevabın alınmasını öngören yöntemler geliştirilsede, son kullanıcı için sorduğu soruya, soruyu soruş biçimiyle doğru yanıtı almak daha önemli. Prompt mühendisliği gibi bir çabaya girmek istemeyenler, sohbet robotlarının gerçek sohbetlerde olduğu şekliyle sorulan sorulara doğru yanıt almak istiyor. Bu ise henüz geliştirilmeye devam eden ve her zaman mümkün olamayan bir istek. Peki şu anda en doğru yanıtı alabileceğimiz yapay zeka sohbet robotu hangisi? Bu soruyu yine yapay zekaya sorduk.

Chat GPT'ye Sorduk: En Doğru Cevabı Veren Yapay Zeka Hangisi?

Yapay zeka ile ilgili bu temel sorunu yine yapay zekaya sorduk. Böylesi önemli bir konuda, günümüzde en popüler yapay zeka sohbet robotu olan Chat GPT beklediğimiz cevabı veremedi. Chat GPT, internete bağlı olmadığı ve eski bir veri tabanı üzerinde eğitildiği için güncel konularda istenene performansı veremiyor. Soruyu herkesin erişimine açık olan Chat GPT 3.5 sürümü üzerinden sorgulattık. Yeni versiyonlarında daha doğru cevaplar alabiliriz.

Chat GPT, "Bing mi ChatGPT mi Google Bard mı sorulara daha doğru cevap veriyor?" sorumuza verdiği yanıtta, Bing ve Google Bard'ı tanımlayamadığı için, sadece Chat GPT'nin yapay zeka olduğu cevabını verdi. Başta kısa bir açıklama yapan Chat GPT, "Bing, ChatGPT ve Google, farklı türde araştırmalar ve bilgi işleme yöntemleri kullanarak çalışan üç farklı hizmettir. Hangisinin daha doğru cevaplar verdiği konusunda genel bir kural yoktur çünkü bu durum birçok faktöre bağlıdır. Ayrıca, her biri farklı güçlü yönler ve zayıf yönler sergileyebilir. İhtiyacınıza ve kullanım durumunuza bağlı olarak tercih edilen servis değişebilir." ifadelerini kullandı. Chat GPT'den verilen yanıtın devamında şunları söyledi:

- Bing: Microsoft'un arama motoru olan Bing, özellikle görsel arama ve bazı özel arama yetenekleri konusunda öne çıkabilir. Ancak, genel bilgi aramalarında Google kadar yaygın olarak kullanılmayabilir.

- ChatGPT: ChatGPT, doğal dil işleme üzerine odaklanmış bir dil modelidir. Sorularınıza cevap verme yeteneği, geniş bir dil anlama ve üretme kapasitesine dayanır. Ancak, gerçek zamanlı web aramaları yapamaz ve bu nedenle doğrudan internetten bilgi çekemez.

- Google: Google, genellikle en yaygın olarak kullanılan arama motorudur ve çeşitli konularda geniş bir bilgi veritabanına sahiptir. Özellikle genel bilgi aramalarında güçlüdür ve geniş bir kullanıcı tabanı tarafından tercih edilir.

Hangi hizmetin sizin için daha iyi olduğu, spesifik bir soru veya ihtiyaç bağlamında değişebilir. Farklı durumlar için denemeler yaparak ve kendi deneyimlerinizi değerlendirerek en iyi sonucu bulabilirsiniz.

Bing Soruya Tam Olarak Yanıt Vermedi

Bing'e aynı soruyu sorduğumuzda ise aldığımız cevap, farklı yapay zeka modellerinin farklı şekilde özelleştirildiği şeklinde oldu. Bing verdiği yanıtta PCmag internet sitesinden bir makaleyi referans olarak kullandı. Bing'in verdiği yanıtta şunlar ifade edildi:

- Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Çünkü, yapay zeka modellerinin doğruluğu, sorulan sorunun türüne, kullanılan veri kaynaklarına ve ölçme kriterlerine bağlıdır. Örneğin, ChatGPT, internete erişimi olmayan sabit bir veri seti üzerinde eğitilmiştir. Bu nedenle, güncel bilgileri içermeyen veya yanlış olan cevaplar verebilir. Bing Chat, ChatGPT’nin geliştirilmiş bir versiyonudur ve internetten yeni bilgiler alabilir. Ancak, Bing Chat’in cevapları, Bing arama motorunun sonuçlarıyla tutarlı olmayabilir. Google Bard ise Google arama motoruyla uyumlu çalışır ve web’den anlık olarak bilgi toplar. Ancak, Google Bard henüz deneysel bir aşamadadır ve bazen mantıksız veya saçma cevaplar üretebilir.

- Bu yüzden, hangi yapay zeka modelinin daha doğru cevap verdiğini söylemek için, önce hangi soruyu sorduğumuzu ve hangi kaynaklara güvendiğimizi belirlememiz gerekir. Ayrıca, yapay zeka modellerinin cevaplarını, doğruluk, hız, verimlilik, öğrenme yeteneği, yaratıcılık ve esneklik gibi özellikler açısından değerlendirmemiz gerekir. Bu özelliklerin her biri, yapay zeka modelinin belirli bir görevi ne kadar iyi yerine getirdiğini gösterir.

- Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu makaleyi okuyabilirsiniz. Bu makalede, ChatGPT, Bing Chat ve Google Bard’ın aynı altı soruya nasıl cevap verdikleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma, yapay zeka modellerinin performans, kişilik ve kesinlik açısından nasıl farklılaştıklarını göstermektedir.

Google Bard'a Göre Bard ve Bing Daha Doğru Yanıt Veriyor

Son olarak aynı soruyu Google'ın yapay zeka sohbet robotu Bard'a sorduk. Google Bard soruya şu şekilde yanıt verdi:

- Bu sorunun net bir cevabı yoktur, çünkü her üç araç da farklı güçlü ve zayıf yönlere sahiptir.

- Bing, Google'ın arama motoru rakibidir. Bing, sorulara doğru yanıtlar vermek için tasarlanmış bir arama motorudur. Bing, sorulara yanıt verirken, arama sonuçlarındaki web sayfalarından bilgi kullanır. Bing, özellikle gerçek dünyayla ilgili sorulara doğru yanıtlar vermekte iyidir. Örneğin, "İstanbul'un nüfusu kaçtır?" sorusuna Bing, doğru cevabı (16 milyon) verecektir.

- ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir büyük dil modeliydir. ChatGPT, metin ve koddan oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. ChatGPT, metin oluşturmak, dilleri çevirmek, farklı türde yaratıcı içerikler yazmak ve sorularınızı bilgilendirici bir şekilde yanıtlamak için kullanılabilir. ChatGPT, özellikle açık uçlu, zorlayıcı veya garip sorulara doğru yanıtlar vermekte iyidir. Örneğin, "Hayatın anlamı nedir?" sorusuna ChatGPT, farklı ve ilginç yanıtlar verebilir.

- Google Bard, Google AI tarafından geliştirilen bir büyük dil modeliydir. Google Bard, metin ve koddan oluşan bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. Google Bard, metin oluşturmak, dilleri çevirmek, farklı türde yaratıcı içerikler yazmak ve sorularınızı bilgilendirici bir şekilde yanıtlamak için kullanılabilir. Google Bard, özellikle gerçek dünyayla ilgili sorulara doğru yanıtlar vermekte ve farklı türde yaratıcı içerikler üretmekte iyidir. Örneğin, "İstanbul'un tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz?" sorusuna Google Bard, kapsamlı ve bilgilendirici bir yanıt verecektir.

- Sonuç olarak, hangi aracın soruları daha doğru yanıtladığı, soruya bağlıdır. Gerçek dünyayla ilgili sorular için Bing veya Google Bard daha iyi bir seçim olabilirken, açık uçlu, zorlayıcı veya garip sorular için ChatGPT daha iyi bir seçim olabilir.

Sonuç olarak hangi sohbet robotunu kullanacağınız size kaldı. Her gün geliştirilen yapay zekalar hayatımızı kolaylaştırsa da unutulmaması gereken nokta, hiçbirinin her zaman tam doğru yanıt veremediği olmalıdır. Bir otoriteden çok yardımcı olarak tasarlanan bu hizmetler, doğru kullanıldığında insan hayatını kolaylaştırıyor.