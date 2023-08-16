Borsa günün ilk yarısında geriledi!

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,28 puan azalarak 7.652,47'ye indi. Toplam işlem hacmi 69,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile inşaat oldu.

Küresel pay piyasalarında dünya genelinde güçlenen enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler, yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarından alınacak olası sinyallerin Banka'nın gelecek dönem politikalarına dair işaretler verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağını aktaran analistler, buna karşın Fed'in, yılın geri kalanındaki iki toplantıda alacağı kararlara yönelik belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı verilere göre, borsadaki yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla yıllık bazda yüzde 114,06 artışla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor kırdı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.