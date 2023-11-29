Dolar, Euro ve Sterlin Bugün Kaç TL’den Değer Buldu? Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL?

Döviz sürekli olarak piyasadaki taleplere göre değişen bir fiyat çizgisine sahiptir. Anlık olarak yükselir ya da düşebilir. Bu nedenle insanlar döviz kurunu sürekli olarak takip ederler. Bu şekilde yaşanan son değişimlerden haberdar olabilirler. Peki Çarşamba günü canlı döviz kuru nasıl değişti? 29 Kasım 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?

29 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,91

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,65

Euro Satış: 31,78

Sterlin Alış: 36,51

Sterlin Satış: 36,71

29 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,93

Dolar Satış: 28,95

Euro Alış: 31,81

Euro Satış: 31,83

Sterlin Alış: 36,76

Sterlin Satış: 36,79