Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL'den Değer Buldu? Döviz Kurunda Son Durum... 11 Ekim Güncel Döviz Fiyatları...

Dolar, euro ve sterlin her gün değişen değerleri ile yakından takip edilir. Bu nedenle çok sayıda insan güncel döviz kurlarını takip ederek yatırımlarını yönetmeye çalışır. Peki 11 Ekim günü dolar, euro ve sterlin kaç TL'den değer buldu?

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 11 Ekim 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

11 EKİM GÜNÜ DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,80

Dolar Satış: 27,85

Euro Alış: 29,43

Euro Satış: 29,51

Sterlin Alış: 33,94

Sterlin Satış: 34,18

11 EKİM GÜNÜ SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 27,72

Dolar Satış: 27,73

Euro Alış: 29,43

Euro Satış: 29,44

Sterlin Alış: 34,07

Sterlin Satış: 34,10