Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Gram, Çeyrek Ve Tam Altın Kaç TL Oldu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...

Altın küresel piyasadaki dalgalanmadan en çok etkilenen yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle her gün ve hatta her saniye altın fiyatları değişmektedir. Bu nedenle her gün değişen bu fiyatları takip etmek önemlidir. Peki 11 Ekim 2023 günü altın fiyatları nasıl değişti?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 11 Ekim günü alış fiyatını 1660.15 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1660.77 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10725.74 TL, satış fiyatı 10897.81 TL’dir.

11 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI



GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1660.15

Satış Fiyatı: 1660.77

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2689.64

Satış Fiyatı: 2732.25

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5378.78

Satış Fiyatı: 5472.24

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 10725.74

Satış Fiyatı: 10897.81

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 10973.94

Satış Fiyatı: 11163.50

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 10977.11

Satış Fiyatı: 11163.15

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 26661.12

Satış Fiyatı: 27167.56