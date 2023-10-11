Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Gram, Çeyrek Ve Tam Altın Kaç TL Oldu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları her gün değişirken güncel fiyatları sürekli takip etmek önemlidir. Bu nedenle çok sayıda insan altın alış ve satış fiyatlarını öğrenmeye çalışır. Altın fiyatları yükseldi mi? Yarım, gram altın kaç TL oldu? İşte 11 Ekim 2023 günü altının güncel alış ve satış fiyatları...

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Gram, Çeyrek Ve Tam Altın Kaç TL Oldu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları...
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Altın küresel piyasadaki dalgalanmadan en çok etkilenen yatırım araçlarından biridir. Bu nedenle her gün ve hatta her saniye altın fiyatları değişmektedir. Bu nedenle her gün değişen  bu fiyatları takip etmek önemlidir. Peki 11 Ekim 2023 günü altın fiyatları nasıl değişti?  

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 11 Ekim günü alış fiyatını 1660.15 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1660.77 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 10725.74 TL, satış fiyatı 10897.81 TL’dir. 

Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Gram, Çeyrek Ve Tam Altın Kaç TL Oldu? 11 Ekim Güncel Altın Fiyatları... - Resim : 1

11 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI


GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1660.15
Satış Fiyatı: 1660.77
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2689.64
Satış Fiyatı: 2732.25
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5378.78
Satış Fiyatı: 5472.24
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10725.74
Satış Fiyatı: 10897.81
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 10973.94
Satış Fiyatı: 11163.50
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 10977.11
Satış Fiyatı: 11163.15
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 26661.12
Satış Fiyatı: 27167.56

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