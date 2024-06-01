HAMAS: Biden'ın ateşkes teklifini olumlu buluyoruz

HAMAS açıklama yaptı. Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes teklifinin olumlu bulunduğu kaydedildi.

HAMAS: Biden'ın ateşkes teklifini olumlu buluyoruz
Editör: Yağmur Biçen
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HAMASBiden’ın (Gazze’de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz.

TEKLİF NEYDİ?

Biden teklife ilişkin açıklamasında "Teklif 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşama 6 hafta sürecek. Tam bir ateşkes uygulanacak ve İsrail askerleri Gazze'de yoğun nüfuslu noktalardan çekilecek. Filistinliler evlerine dönecek. Eğer görüşmeler 6 haftadan uzun sürerse ateşkes de gerektiği kadar sürecek. 

6 haftalık ilk aşamada İsrail ve Hamas çatışmaların tamamen sona ereceği 2. aşamaya geçmek için müzakere edecek.

 3. aşamada Gazze'de büyük bir yeniden inşa çalışması olacak. Hamas artık yeni bir 7 Ekim saldırısı düzenleyecek kapasiteye sahip değil. İsrail hükümetine her türlü baskıya rağmen bu anlaşmaya destek vermesini istiyorum.


İsraillilerden sakin olup bu anı kaybederlerse neler olacağını düşünmelerini istiyorum. İsrail dünyada daha da izole bir hale gelebilir. Hamas bu anlaşmayı kabul etmeli" dedi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hamas # Biden # teklif
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