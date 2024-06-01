PKK terör örgütüne operasyon

Operasyon, Manisa'da gerçekleştirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 1 yabancı uyruklu şahıs da sınır dışı edildi.

PKK terör örgütüne operasyon
Editör: Yağmur Biçen
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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı TEM Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# pkk # operasyon
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