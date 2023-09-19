Döviz almak için doğru zaman mı? 19 Eylül döviz fiyatlarında son durum... İşte euro, sterlin, doların güncel fiyatı

Kapalıçarşı'da 19 Eylül döviz fiyatları açıklandı. Yatırımcılar, döviz fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Piyasaların açılmasıyla, yatırımcıların meraklarını giderecek veriler gelmeye başladı. Yatırımcılar, özellikle Amerikan Doları, Euro ve İngiliz Sterlini gibi dövizlerin fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Dolar, euro ve sterlinin dünya piyasalarındaki etkisi elbette önemlidir. Dolar, dünya ticaretinde rezerv para olarak kullanıldığından yatırımcıların da tercih ettiği bir döviz cinsidir. Euro ve sterlin de piyasalarda yine tercih edilen döviz cinslerindendir. Bu sebeple özellikle bu üç döviz cinsine yatırım yapan yatırımcılar, Kapalıçarşı'da 19 Eylül'de euro, dolar ve sterlinin hangi fiyattan işlem gördüğünü yakından takip etmektedirler.

Bugün Kapalıçarşı verilerine göre dolarda bir yükseliş gözlenmedi. 19 Eylül verilerine göre yatırımcılarının yüzünü güldürmeyen dolar, yüzde 0 değişim oranıyla işlem görmekte. Buna karşın euro ise, güne yükselişle başlayan dövizlerden. Euro, yüzde 0,28 oranında bir yükselişe sahip. Sterlin ise Kapalıçarşı'da 0,06 gibi küçük bir yükselişle güne başladı.

19 EYLÜL 2023 GÜNÜ DÖVİZLERİN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Dolar, euro ve sterlin gibi önemli döviz cinslerinin 19 Eylül'de Kapalıçarşı'da alış ve satış fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Yatırımcıların tercih ettiği döviz cinslerinde alış ve satış fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte Kapalıçarşı tarafından açıklandı. Yükseliş gösteren euro ve sterlinin yanı sıra dolarda bir değişim gözlenmedi.

Yatırımcılar için önemli bilgilerden olan dolar, euro ve sterlinin alış ve satış fiyatlarını haberimizde sizler için derledik. Kapalıçarşı'da ve serbest piyasada işlem gören döviz fiyatları, yatırımcıların merak ettiği konulardan birisi. Yatırımcılar döviz alımı gerçekleştirirken hangi dövizi alacaklarını veya satacaklarının kararını bu veriler ışığında veriyorlar.

19 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 27,00

Dolar Satış: 27,01

Euro Alış: 28,83

Euro Satış: 28,88

Sterlin Alış: 33,36

Sterlin Satış: 33,53

19 EYLÜL DOLAR, EURO VE STERLİNİN PİYASADAKİ FİYATLARI