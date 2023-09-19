Altın fiyatlarında son durum! Azaldı mı? Yükseldi mi? İşte 19 Eylül Salı altın fiyatları

Altın, yatırım aracı olarak en çok tercih edilen kaynakların başında geliyor. Yatırım aracı olarak tercih edilmesinin yanı sıra düğünler başta olmak üzere çeşitli etkinliklerde hediye edilmesinden ötürü altın fiyatlarıyla ilgili sürekli araştırmalar yapılıyor. Peki 19 Eylül Salı günü altın fiyatlarındaki son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? İşte detaylar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları çeşitli etkenlere bağlı olarak her gün değişmektedir. Öyle ki bu değişim gün içerisinde bile yüksek seviyede olabilmektedir. Altın piyasasının önemli noktalarından biri olan Kapalıçarşı'da altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen altın türleri son zamanlarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın şeklinde ön plana çıkıyor. Yatırımcılar arasında güvenli bir liman olarak görülen söz konusu altın türleri birbirinden farklı gramajlara sahip.

Ekonomideki güncel gelişmeler ve Merkez Bankası'nın aldığı kararlar piyasaları etkilediği gibi altın fiyatları üzerinde de önemli değişimlere neden oluyor. Çeşitli dönemlerde ekonomik olarak sıkıntı yaşamak istemeyen vatandaşlar da yatırım aracı olarak gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altına yöneliyor.

Altına bu şekilde talep olmasıyla birlikte de altın fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sosyal medya ve internette kullanıcılar arama motorlarında 'Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları yükseldi mi? 19 Eylül Salı güncel altın fiyatları' gibi sorgulamaları gerçekleştiriyor.

19 EYLÜL SALI GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

19 Eylül Salı günü piyasalardaki altın fiyatları 18 Eylül Pazartesi günü altın fiyatlarına göre artış göstermiş durumda. Vatandaşlar söz konusu artışı da dikkatli bir şekilde takip ederek konuyla ilgili değerlendirmelerini yapıyor. İşte 19 Eylül Salı altın fiyatları:

ALTIN (TL/GR): 1.680,77 (ALIŞ) - 1.681,03 (SATIŞ)

Altın (ONS): 1.933,86 (ALIŞ) - 1.934,06 (SATIŞ)

Çeyrek Altın: 2.776,00 (ALIŞ) - 2.807,00 (SATIŞ)

Yarım Altın: 5.570,00 (ALIŞ) - 5.614,00 (SATIŞ)

Cumhuriyet Altını: 11.106,00 (ALIŞ) - 11.182,00 (SATIŞ)

22 Ayar Bilezik: 1.556,83 (ALIŞ) - 1.568,33 (SATIŞ)