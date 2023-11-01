Şimdi Döviz Alınır Mı? Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?

Döviz kurları sürekli değişim içindedir. Bu nedenle yakından takip edilmesi gerekir. Dolar, euro ve sterlin piyasadaki talebe göre değişim göstermektedir. Peki 1 Kasım günü döviz kuru nasıl değişti?

Şimdi Döviz Alınır Mı? Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?

Döviz kuru sürekli olarak değişmektedir. Güncel fiyat listesi piyasadaki taleplere göre artar ya da azalır. 1 Kasım günü döviz kurunun kaç TL olduğu merak edilmektedir. 

Dolar, euro ve sterlin sıklıkla merak edilen döviz türleridir. Bu nedenle her gün insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Dolar, euro ve sterlin küresel piyasalardaki hareketlenmelere göre değer bulur. İşte 1 Kasım 2023 için dolar, euro ve sterlinin borsadaki güncel değerleri…

Şimdi Döviz Alınır Mı? Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu? - Resim : 1

1 KASIM DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI

Dolar Alış: 28,28

Dolar Satış: 28,35

Euro Alış: 29,86

Euro Satış: 29,99

Sterlin Alış: 34,17

Sterlin Satış: 34,46

1 KASIM SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI

Dolar Alış: 28,31

Dolar Satış: 28,32

Euro Alış: 29,96

Euro Satış: 29,97

Sterlin Alış: 34,31

Sterlin Satış: 34,44

 

Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? 1 Kasım Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? 1 Kasım Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...Altın Fiyatları
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