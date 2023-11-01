Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? 1 Kasım Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Altın fiyatlarının kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Altının güncel fiyatları sürekli değişir. Peki 1 Kasım 2023 günü altın kaç TL'den değer buldu? Çeyrek altın kaç T oldu? Altın satın almak için iyi bir zaman mı?

Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? 1 Kasım Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...
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Altının kaç TL olduğu altını olanlar ve almak isteyenler tarafından merakla takip edilmektedir. Yeni altın fiyatları piyasadaki taleplere ve eğilimlere göre belirlenir ve bu şekilde anlık olarak değişir. 1 Kasım 2023 günü çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?   

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 1 Kasım günü alış fiyatını 1803.23 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1803.00 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11839.56 TL, satış fiyatı da 11839.56 TL’dir.

Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? 1 Kasım Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları... - Resim : 1
1 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1803.23
Satış Fiyatı: 1803.00

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2920.09
Satış Fiyatı: 2966.08

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5839.32
Satış Fiyatı: 5944.65

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 11839.56
Satış Fiyatı: 11839.56

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 11915.52
Satış Fiyatı: 12121.53

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 11916.46
Satış Fiyatı: 12120.98

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 28934.74
Satış Fiyatı: 29485.57

Şimdi Döviz Alınır Mı? Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?Şimdi Döviz Alınır Mı? Dövizde Son Durum... 1 Kasım'da Günel Alış ve Satış Fiyatları Kaç TL Oldu?Borsa
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