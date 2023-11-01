Altın Bozduracaklar Dikkat! Altın Kaç TL Oldu? 1 Kasım Günü Güncel Alış ve Satış Fiyatları...

Altının kaç TL olduğu altını olanlar ve almak isteyenler tarafından merakla takip edilmektedir. Yeni altın fiyatları piyasadaki taleplere ve eğilimlere göre belirlenir ve bu şekilde anlık olarak değişir. 1 Kasım 2023 günü çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 1 Kasım günü alış fiyatını 1803.23 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1803.00 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 11839.56 TL, satış fiyatı da 11839.56 TL’dir.



1 KASIM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1803.23

Satış Fiyatı: 1803.00

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 2920.09

Satış Fiyatı: 2966.08

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 5839.32

Satış Fiyatı: 5944.65

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 11839.56

Satış Fiyatı: 11839.56

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 11915.52

Satış Fiyatı: 12121.53

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 11916.46

Satış Fiyatı: 12120.98

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 28934.74

Satış Fiyatı: 29485.57