Tüpraş temettü ödemesi ne zaman? Tüpraş temettü tarihi 2023

Tüpraş (TUPRS) temettü ödemesi ne zaman yapılacağı belli oldu. Tüpraş yatırımcılarının merakla beklediği temettü tarihi açıklandı. 2023 yılının ikinci temettü ödemesini gerçekleştirecek şirket bakın pay başına ne kadar temettü dağıtıyor!

Tüpraş temettü ödemesi ne zaman? Tüpraş temettü tarihi 2023
Tüpraş temettü ödemesi ne zaman? Tüpraş temettü tarihi 2023
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Türkiye Petrol Rafinerileri veya kısaca TÜPRAŞ, Eylül ayının sonunda temettü dağıtacağını açıklamıştı. Yatırımcıların sıklıkla sorduğu temettü hak ediş için son tarih, temettü dağıtım tarihi ve temettü ödeme tarihini sizler için derledik. Peki, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman? Detaylar haberimizde.

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TÜPRAŞ, TUPRS HİSSEDARLARINA BÜYÜK MÜJDE: HİSSE BAŞI 6,77 TL TEMETTÜ DAĞITACAK!

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş, yatırımcılarını sevindirecek bir haberle gündemde. Tüpraş'ın 28 Eylül seans sonuna kadar TUPRS hisselerini portföyünde bulunduran tüm yatırımcılara, hisse başına net 6,77 TL temettü ödemesi yapacağı açıklandı. Bu büyük temettü ödemesi, kullanıcıların hesaplarına "alım gücü" olarak yansıtılacak ve dağıtım işlemi 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek.

tüpraş temettü tarihi 2023

Tüpraş, yatırımcılarına nakit bakiyeyi beklemek zorunda kalmadan hisse alımı yapma seçeneği sunuyor. Nakit bakiyeler ise işlem tarihinden itibaren 2 iş günü içinde hesaplara aktarılacak. Bu gelişme, Tüpraş hisselerine yatırım yapanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Şirketin cömert temettü dağıtımı, yatırımcılara finansal istikrarlarını artırma ve gelecekteki yatırımları için güçlü bir temel oluşturma imkanı sunuyor. Tüpraş hisselerine sahip olanlar için bu haber, portföylerini daha da değerli hale getirecek önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

TÜPRAŞ KİMİN? TÜPRAŞ KİME AİT?

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ, yaygın olarak bilinen adıyla Tüpraş, merak konusu oldu. Peki, Tüpraş kime ait, kimin kontrolünde?

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Tüpraş, Türkiye'nin enerji sektöründeki önemli oyuncularından biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin sahibi ve kontrolörü ise Türkiye'nin köklü holdinglerinden Koç Grubu. Koç Grubu, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve enerji şirketlerini bünyesinde barındıran bir kuruluş olarak biliniyor ve Tüpraş, bu grup çatısı altında 2006 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Tüpraş'ın Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarına katkı sağlayan önemli bir şirket olduğunu belirtmek gerekir. Petrol rafinasyonundan enerji üretimine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Tüpraş, Türkiye'nin enerji sektöründeki kilit oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

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