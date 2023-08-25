ABD Genelkurmay Başkanından hadsiz açıklama: "ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum"

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Orta Doğu'nun kendileri için birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayarak bu bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.

Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İŞTE O HADSİZ AÇIKLAMA:

Orta Doğu'nun birçok açıdan ABD için önemli bir bölge olduğunu belirten Milley:

- Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak. (...) ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Milley, "Bu, o zamanki tehdit seviyesine bağlı." yanıtını verdi.

ABD'nin Irak işgali sırasında 2003-2011 yıllarında 461 bin kişi savaşa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

IRAK VE SURİYE'DE SAVAŞI SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Milley, DEAŞ'ın hala tam anlamıyla yok edilemediğini ve kendilerinden binlerce kilometre ötedeyken tehdit olduklarını söyleyen Milley sözlerine şöyle devam etti:

- İdeoloji henüz ölmedi. DEAŞ'lı teröristler hala Suriye ve Irak çöllerinde dolanıyor, bu yüzden hala bizim için tehdit. Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki DEAŞ'lılar yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama hala belirli bir çaba gerektiriyor.

Milley, DEAŞ'ın tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.

ORTA DOĞU'YU KANA BULADILAR SIRA KAFKASLARDA

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı saldırının da "kanlı" ve "yavaş" ilerlediğini belirten Milley, "Bunun başarılı ya da başarısız olduğunu söylemek için henüz çok erken." dedi. ABD Irak işgalinde 2003-2011 yılları arasında 461 bin kişi savaşa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Yine ABD'nin Orta Doğu'da toplamda 2 milyon kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı Birinci Dünya Savaşına katılan toplam asker sayısından sadece 1 milyon kişi azken, ölüm sayısının ise 2.5 katı. Yani ABD sadece Orta Doğu'da, Birinci Dünya Savaşının tüm dünyada öldürdüğü insanın iki buçuk katı kadar insan öldürdü.