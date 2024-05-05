Bakan Fidan: "İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak"

Dışişleri Bakanı Fidan, "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak" dedi.

Bakan Fidan: "İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak"

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak.

İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı."

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