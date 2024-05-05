Hamas heyeti, Kahire’den ayrıldı!

Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile ateşkes müzakereleri için bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.

Hamas heyeti, Kahire’den ayrıldı!
Editör: Metehan Gül

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakereler için Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Hamas heyeti, istişareler için Katar’ın başkenti Doha’ya dönüyor.

Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, ateşkes anlaşmasına dair görüşmelerin Mısır’da sona erdiğini belirterek, heyetin Mısır’dan Katar’a doğru yola çıktığını ifade etti.

Adı açıklanmayan Hamas Yetkilisi, "Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile yapılan toplantı sona erdi ve Hamas heyeti daha ileri istişareler için Doha'ya gidiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hamas # Kahire # ateşkes
Çok Okunanlar
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!
Sözleşmeli Erler kamuda istihdam hakkını istiyor!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi! Hakan Fidan Emir Abdullahiyan'la bir araya geldi! Minibüs şoförleri üniversite öğrencilerini darbetti Minibüs şoförleri üniversite öğrencilerini darbetti