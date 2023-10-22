Batı Asya'da Kuvvetler Değişiyor Mu?

ABD'nin Batı Asya coğrafyasında girdiği çıkmaz Filistin'in başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla daha da derinleşti. Ulusal Kanal ekranlarında konukları ve soruları ile ezber bozan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Gazeteci Nedret Ersanel ile son gelişmeleri değerlendirdi. Programda, bölgede ABD'nin siyasi geleceği olmadığı vurgulandı.



"Rusya ve Çin'in Bölgedeki Varlığı. Kendileri Söylüyorlar Biz Burada Varız Diyorlar"

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'in sunduğu Ezber Bozan programında Türkiye ve ABD ilişkilerine mercek tutuldu.



Yücel'in konuğu gazeteci Nedrer Ersanel oldu. ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili "zombi ısırmadan bir şeyler yapılmalı" yorumunu yaptı Ersanel...

Programda ABD ve İsrail'in Batı Asya'da siyasi geleceği de tartışıldı. Türkiye'nin dış politikasında izlediği denge siyaseti de programın odağındaydı.







