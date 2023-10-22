"Dış Politikadaki Yanlış Stratejinin Nedeni NATO Üyeliği"

ABD, İsrail ve NATO’nun elini güçlendirecek bir barış diplomasisi yürütülüyor. Uzmanlar, Hükümetin Batı Asya stratejisini Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi.



Dünya, 2 haftadır HAMAS’ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından gelen ABD destekli İsrail saldırganlığını izliyor.



İsrail’e destek veren ABD ve İngiltere, Doğu Akdeniz’e savaş gemileri konuşlandırdı. Avrupa, Tel Aviv’e destekliyor. İran, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Çin ve İslam ülkeleri ise Filistin’in yanında…



Ankara, Filistin’e destek açıklamaları yapsa da normalleşme sürecinde olduğu İsrail’le “barış diplomasisi” adı altında denge politikası yürütüyor.



Uzmanlara göre, dünyanın güç dengeleri çoktan değişti. ABD ve İsrail saldırganlığını dizginlemek ve hatta püskürtmek için artık ortam elverişli… Türkiye de bu noktada Batı Asya’da kilit ülke konumunda; Ankara’nın elinde ABD ve İsrail’e karşı güçlü kozlar var. Bunlardan biri Türkiye’deki NATO üsleri…

Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa şunları ifade etti:

- Bizim elimizde Kürecik gibi bir koz var. defalarca söyledik hükümet bunu duymuyor. Hatta geçen gün hükümet sözcüsü açıklamasında Kürecik gündemimizde yok dedi. Ya ne demek gündemimizde yok, sen bi al bak ne olacak. kürecik İran’dan atılacak füzelere karşı İsrail’i koruyor. Türkiye’de dünyada barışa önderlik yapacaksa ilk yapacağı iş küreciği kapatmaktır. hala hükümet bunu duymuyor, duymazdan geliyor.

Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat ise olayı şu şekilde değerlendirdi:

- Türkiye’nin NATO üslerine el koyması, Türkiye’yi ferahlatır güvenlik anlamında. Çünkü bu üsler askeri teknik gerekçelerin ötesinde Türkiye’yi denetim altında tutmanın bir aracı olarak Türkiye’de bulunuyor.

Ankara’dan gelen açıklamalar, Hükümetin Atlantik cephesinde konumlandığını gösteriyor. Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, “AK Parti’nin dış politikasındaki NATO çıkmazı” başlıklı yazısında, Hükümet cephesinden özellikle 3 ayrı açıklamaya dikkat çekiyor.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Ekim’de yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’deki NATO üslerine el konulmasının Hükümetin gündeminde olmadığını açıkça beyan etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın 19 Ekim’de Meclis Komisyonunda yaptığı konuşmada ise, dikkat çeken ayrıntılar vardı.



Yıldız, konuşmasında NATO’ya övgüler düzdü; “NATO güvenliğimizin belkemiğidir” dedi. ABD ve PKK ile mücadelenin en önemli ayağı olan Suriye ile normalleşmenin ise, beklemeye alındığını söyledi.



Aydınlık Gazetesi Yazarı Fikret Akfırat, Hükümetin dış politikasındaki yanlış stratejisinin arkasındaki asıl nedenin, Türkiye'nin NATO üyeliği olduğuna dikkat çekti. Yazısında "Filistin meselesinde de görüldüğü üzere, NATO üyeliği Türkiye’nin elini kolunu bağlamaktadır." ifadelerine yer verdi.



