İranlı Sanatçılardan Filistin Buluşması! Tahran'da Bir Araya Gelen Aydınlar İsrail'e Tepki Gösterdi
İsrail’in sistematik yok etme saldırılarına İranlı sanatçılardan tepki geldi. Başkent Tahran’da bir araya gelen sanatçılar, Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı. Çağdaş Sanatlar Müzesi’ndeki buluşmada, aydınların mazlum milletlere sahip çıkma sorumluluğu olduğu belirtildi.
İranlı sanatçılar Başkent Tahran’daki Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde Filistin halkına destek için bir araya geldi.
“Filistin’e destek için sanatçı buluşması” adıyla yapılan etkinliğe, sinema ile tiyatro oyuncuları, yönetmenler, ressamlar, ses sanatçıları, şairler ve yazarlar katıldı.
İsrail’in saldırılarının kınandığı, Filistin halkıyla dayanışmanın sergilendiği sanatçı buluşmasında, aydınların mazlum halklara karşı sorumluluğu olduğu vurgulandı.
Etkinlikte, gerçekleri dünyaya duyurmak için görev yapan gazetecilere yönelik İsrail’in saldırıları da unutulmadı. Bu kapsamda müzedeki etkinlikte, gazetecilerin uğradığı saldırıları anlatan karikatürlere yer verildi.