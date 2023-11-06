Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in 7-8 Kasım tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan’ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu’nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması planlanıyor. 

# belarus # Aleksandr Lukaşenko
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