Belarus Dışişleri Bakanı Türkiye’ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan’ın mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’in ziyaret sırasında Türkiye-Belarus Karma Ekonomik Komisyonu’nun 11. Dönem Toplantısı'na da katılması planlanıyor.