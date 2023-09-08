Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a gitti! G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hindistan'a hareket etti. 8-10 Eylül tarihleri arasında, iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'ne Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapacak.

G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında yapılacak üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birçok dünya lideriyle yüz yüze görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise zirveye katılmayacak.