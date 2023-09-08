CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim kavgası! Öztrak'tan Akşener'e yanıt geldi

İyi Parti ve CHP arasındaki yerel seçimde adaylık tartışmasına her geçen gün bir açıklama ekleniyor. Bu kez açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, "Yolları açık olsun, kendileri bilir” açıklamasını yaptı.

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim kavgası! Öztrak'tan Akşener'e yanıt geldi
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İyi Parti'nin yerel seçimlere büyükşehirler dahil ayrı gireceğini açıklaması dağılan altılı masada tartışma yarattı. Dağılan masa bu kez yerel seçim krizi ile karşı karşıya.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası CHP'den de peş peşe yanıtlar geldi. O açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Yolları açık olsun" dedi. Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, "Biz her türlü fedakarlığı yaptık, yapılan eleştirileri sineye çektik. Kan kustuk kızılcık şerbeti içtik. Ama gitmek isteyene kal demeyiz, Yolları açık olsun, kendileri bilir." ifadelerini kullandı.

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