AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle! Ankara için anket çalışması yapıldı

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra gözler 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere çevrilmişti. Aldığı yüzde 35,61 oy oranı ve 268 milletvekili ile genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan AK Parti, yerel seçim öncesi önemli bir hamleye imza attı. Sosyal medyada yer alan bir video büyük ses getirdi. İşte haberin detayları...

AK PARTİ ANKARA İÇİN ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATTI

2023'ün mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde AK Parti, aldığı oy oranı ve çıkardığı milletvekili sayısı ile seçime giren partiler arasında ilk sırada yer almıştı.

Seçim sürecinin geride kalmasının ardından sonra gözler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere çevrildi. Yerel seçimlere ittifaklarla girilip girilmeyeceği, partilerin büyükşehirlerde belediye başkanı olarak hangi adayları çıkaracağı tartışılmaya başlandı.

Siyasi liderlerden seçim öncesi kritik açıklamalar yapılmaya başlamışken AK Parti'den de önemli bir hamle geldi. Sosyal medyada yayılan bir videoya göre, AK Parti'nin ismi "Fiberus" olduğu tahmin edilen bir araştırma şirketine Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı için gösterilecek adaylar konusunda anket yaptığı iddia edildi. Başkentte AK Parti için yaptırıldığı öne sürülen ankette yer alan isimler ise oldukça dikkat çekti.

ANKETTE ADI GEÇEN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ!

Sosyal medyada gündem olan videoya göre, yerel seçimlere 7 aydan az bir süre kala, Ankara'da yaşayan seçmenlere telefonla yapılan aramada "Sizce AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalıdır?" sorusu yöneltildi. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için pek çok isim geçse de ankette sorulan isimler gündeme bomba gibi düştü!

Ankette, "Sizce AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalıdır?" sorusunun ardından 4 isim sıralandı. Ankette ismi geçen isimler arasında Hulusi Akar, Osman Gökçek, Murat Kurum, Turgut Altınok yer aldı. Anket yapan firma tarafından, seçmenlerden, Hulusi Akar için 1'i, Osman Gökçek için 2'yi, Murat Kurum için 3'ü, Turgut Altınok için 4'ü tuşlamaları istendi.

Anket çalışması sosyal medyada yer alan bir video ile ortaya çıkarken "Fiberus" adlı anket şirketi ilgili internet ve sosyal medya mecralarında herhangi bir bilgiye rastlanmadı.