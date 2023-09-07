Metin Külünk 3 soru sormuştu! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan o paylaşıma suç duyurusu

Metin Külünk'ün sosyal medya hesabından yaptığı FETÖ paylaşımları çok ses getirmişti. Külünk, üniversitelerdeki FETÖ yapılanmasına dikkat çeken paylaşımlarının yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da FETÖ ile ilgili iddiaları sormuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Metin Külünk'ün bu paylaşımları nedeniyle hukuki süreç başlattığını duyurdu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI METİN KÜLÜNK'E KARŞI HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve yöneticileriyle ilgili iftiralarda ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunan Metin Külünk hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

METİN KÜLÜNK'ÜN FETÖ PAYLAŞIMLARI

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a soruyoruz.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde, sorumluluğuna verilen bir kısım iş ve işlemleri, kamu menfaatini ön planda tutarak, usulüne ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırmadığı, Başkanlığın bütün birimlerini yönetmeye çalıştığı, en önemlisi de Özel Kalem Müdürü Hasan GÜÇLÜ üzerinden Başkan olarak şahsınızı yönlendirmeye kalkıştığı, gerek bütçe imkanlarıyla ve gerekse hac ve umre hesabından yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında, istihbarat birimlerince PKK’ya destek verdiği tespiti yapılan şirketlere fahiş ödemeler yaparak haksız kazanç sağlamalarına imkan verdiği, Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan kişinin, yürüttüğü hizmet ve faaliyetler gereğince, birçok mal ve hizmet alımı gerçekleştiren Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nı (MÜSDAV’ı) Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla, fiilen yönetmesine hangi gerekçelerle imkan verdiniz? Açıklayınız. Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı ve Dini Yayınlar Genel Müdürü olarak çalıştığı dönemde yapılan bir kısım mal ve hizmet alımlarında açık usulsüzlük ve yolsuzluklar yaptığı iddia edilen bir kişinin, milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak istifa etmesinden sonra, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetine seçilmesini ve İşletmelerden Sorumlu Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görevlendirilmesini hangi gerekçelerle sağladınız? Açıklayınız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığı dönemde Başkan Vekili olarak görevlendirildiği zamanlarda FETÖ ile ilgili yazı ve onayları imzalamaktan imtina eden, hakkında FETÖ iddiası bulunan bir kısım personele kol-kanat gererek, bu personelin hamisi gibi davranan, en önemlisi de Başkanlıkta FETÖ ve yolsuzluklarla mücadele eden üst düzey personelin tasfiyesinde büyük çaba sarf eden birisinin hala DİB Başkan Yardımcısı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli heyeti olarak çalışmasını sağlamanızın gerekçeleri nelerdir?