Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve İran Mesaisi! Tekale ve Abdullahiyan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi kabul etti. Görüşme sonrası Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul eden Erdoğan, ardından büyükelçilerin güven mektubunu kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve İran Mesaisi! Tekale ve Abdullahiyan'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren  Erdoğan, önce Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu. Erdoğan, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Güven Mektubu Sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Hakan Fidan ve Abdullahiyan'dan Ortak Gazze Açıklamasıİran Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Hakan Fidan ve Abdullahiyan'dan Ortak Gazze AçıklamasıDış Politika

Kaynak: TRT Haber

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