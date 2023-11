İran Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Hakan Fidan ve Abdullahiyan'dan Ortak Gazze Açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinden sonra iki bakan ortak basın açıklaması düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında şunları kaydetti;

Gazze'deki trajedi en önemli gündem maddemizdi. Filistinli kardeşlerimizi en temel haklardan mahrum bırakan kuşatma maalesef devam etmekte. Gazzeliler günlerdir ağır bombardıman altındalar. Acımasızca ve alenen katledilmekteler. İnsanlar yurtlarından tercih edilmekte. Bu kıyım ve zulüm karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. İnsanlar dünyanın gözü önünde katlediliyor.

Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları tasvip etmediğimizi her platforma dile getirdik. İlgili taraflara diplomasi trafiği içindeyiz. İsrail'in girdiği yanlış yoldan dönmesi şiddete son vermesi gerekiyor. İsrail, Filistinlileri görmezden gelerek bir yere varılamayacağını anlamalı. Bazı ülkelerin Gazzedeki kıyıma destek vermesi kabul edilemez. İnsanlık dramının bölge ülkelerini de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Tüm aktörleri kalıcı barışı desteklemeye çağırıyoruz.

Çözüm odaklı alternatif görüşlerin ele alınacağı bir zemin oluşturmamız gerekiyor. Uluslararası Barış Konferansı'nın bu iş için en uygun platform olacağını düşünüyoruz. Biz Türkiye olarak dostlarımızla eş güdüm içerisinde önce ateşkes, sonra kalıcı barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Yapılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız. Tüm bu çabalarımızın amacı 67 sınırları içerisinde, Başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Filistin için de İsrail için de güven ve huzura kavuşmanın yolu iki devletli çözümden geçiyor.

İranlı mevkidaşım ile bölgesel konuları ele aldık. Gazze'deki çatışmaların Suriye sahasına yansımamasının ve sahadaki sukünetin korunmasının önemine değindik. Aynı zamanda Irak'ı da ele aldık. Irak'ta geçmişe kıyasla daha istikrarlı bir ortamın sağlandığını memnuniyetle müşahade ediyoruz. Bu istikrarın devamına yönelik gayretlerinde Irak hükümetine destek veriyoruz.

Türkiye ve İran bu bölgede ilelebet var olacaktır. İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz ve bölgesel konularda işbirliği yapmamız son derece önemlidir. Bu alanda çaba göstermeye devam edeceğiz.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan şunları ifade etti:

Kardeşim Sayın Hakan Fidan ile birlikte önemli görüşmeler yaptık. Kendisine iyi niyeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Biz dün İran İslam Cumhuriyeti'nin bir heyetiyle Katar'da Duha'da Katar'ın liderleri ve Hamas'ın siyasi liderleri ile görüşmeler yaptık. Bugün de aynı heyet ile Ankara'da Sayın Hakan Fidan ve Sayın Erdoğan ile görüşmeler yapacağız. Öncelikle Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı ve 100. Kuruluş Yılını tebrik etmek istiyorum.

Görüşmelerde bizim önemli ve esas konumuz Filistin oldu. Siyonizim rejimi 26 gün oldu bugün her türlü suçu, soykırımı, kıyımı, savaş suçunu işliyor, kadınları, çocukları ve sivil insanları Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Siyonizm rejimi her türlü yasak silahı kullanıyor. Şayet Gazze'deki hastanelerin raporlarını dünya kamuoyu dikkatle takip edecek olursa ve Gazze'deki şehitlerin ve yaralıların verilerini değerlendirecek olurlarsa bunların yasak silahlarla öldürülmüş ve yaralanmış olduğunu görecekler. Ben burada vurgulamak isterim ki İran İslam Cumhuriyeti, müttefikleriyle bölgede savaşın gelişmemesini sağlamak için istişarelere devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi bölge liderleriyle, İslami ve Arap ülkelerin liderleriyle bir an önce İsrail rejiminin Gazze'deki sivillere karşı başlattığı savaşı durdurmak için bir toplantı düzenlenmesini önerdi. Biz hem Katar'da hem de Türkiye'de bir çok İslami ülkenin beğendiği bu öneriyi ve düşünceyi gündeme getirdik. Umut ediyoruz ki bu toplantı bir an önce gerçekleştirilir ve İsrail rejiminin bu cinayetleri bir an önce bitirilir. Ve Gazze'ye insani yardım bir an önce gönderilir.

Dün Katar liderler ve Hamas siyasi liderleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ve direnişten aldığımız bilgilere göre soykırım ve savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölge çok büyük bir karar almaya yaklaşmış bulunuyor. Savaş bir an önce durdurulmadığı takdirde bölge kontrolü bütün tarafların elinden çıkacak. Bunun sorumluluğu doğrudan ABD'nin ve İsrail'in ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerinde olacaktır.

Hamas liderlerinin bize verdiği bilgilerde son 26 gün içerisindeki bombardımanlarda, Hamas'ın elinde bulunan İsrailli esirlerin güvenli yerlere ve hastanelere götürülüp korunmasına rağmen, hastaneler ve güvenli bölgelerin de bombardımanlara tabi tutulması sonucu ne yazık ki esirlerin 50 kişi hayatını kaybetti.

Biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ve çok güçlü bir sesle belirttikleri tutuma teşekkür etmek istiyoruz. Kendileri direnişi ve oradaki mazlum halkı destekledi. Biliyorsunuz ki Batılı ülkeler ve bu savaşı destekleyenler hâlâ İsrail'e yakıt, silah desteği vermeye devam ediyor. Sayın Erdoğan buna karşı Filistin'in mazlum halkının yanında yer aldı ve desteğini açıkça ifade etti. Ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkını desteklemek açısından savaşın durdurulmasında ve Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması konusunda gösterdikleri desteğe teşekkür etmek istiyorum.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye ziyareti yakında gerçekleştirilecektir. İki ülke arasındaki yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısını da yakın gelecekte gerçekleştireceğiz.

Burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Özellikle iki ülke hudutlarının güvenliğini sağlamak ve bu konuya odaklanmak için bugün de vurgu yaptık. Biz hudutlarımıza yeni ortak pazar ve serbest ticaret bölgelerini iki ülke sınırında kurma konusunda etkili adımlar atma konusunda mutabık kaldık.