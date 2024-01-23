Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.

BAKAN FİDAN AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu görüşmenin ardından Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi’nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, daha sonra New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi. Fidan daha sonra Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile görüştü.

BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da aynı toplantıya katılmak için New York'ta bulunuyor. İkilinin görüşüp görüşmeyeceği merak konusu.