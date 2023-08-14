Dışişleri Bakanlığı'ndan Laçın Yolu açıklaması! Tartışmalara ilişkin Bakanlık ne dedi?

2. Karabağ Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve Azerbaycan'ın Laçın bölgesini kurtarması sonrası gündeme gelmişti Laçın Yolu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığını belirterek, "Ermenistan’dan beklentilerinin provokatif adımlardan kaçınarak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıması, Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için 'Ağdam-Hankendi' ve diğer alternatif yolların kullanılmasına ve Azerbaycan'ın Ermeni nüfusunu yeniden entegre etme çabalarına destek vermesi" olduğunu bildirdi.

BAKANLIK LAÇIN YOLU İLE İLGİLİ TARTIŞMALARI TAKİP ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Bakanlıktan Laçın Yolu'ndaki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Laçın Yolu konusunda uzun zamandır devam eden tartışmaları yakından takip ettiği ve Azerbaycan'ın konuyla ilgili meşru endişelerini anladığına vurgu yapıldı.

Bakü'nün uzun zamandır yüksek sesle dile getirdiği bu endişelerin dikkate alınmadığı ve bunun sonucunda Azerbaycan'ın egemenlik hakları çerçevesinde uygun gördüğü önlemleri aldığı altı çizilen açıklamada, "Türkiye, Laçın Yolu konusunda Azerbaycan'a yönelik eleştirilerin haklı bir zemini bulunmadığı kanaatindedir. Halihazırda Laçın Yolu’ndan tıbbi geçişlerin sağlanması, ayrıca kapsamlı malzeme nakline uygun diğer güzergahların tahsis edilmiş olması, Azerbaycan tarafının iyi niyetle azami çabayı sergilediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK ERMENİSTAN'DAN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan'ın provokatif adımlardan kaçınmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: