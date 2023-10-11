Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah İle Telefonda Görüştü!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama geldi.



Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.



Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirtti.



Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.