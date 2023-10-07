Eternity-2023 Tatbikatı Sona Erdi! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Ortak Tatbikat
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı sona erdi. Bakü’de yapılan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile ülkelerarası işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı yapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Askeri Yönetim Enstitüsü Askeri Oyunlar Merkezi'nde düzenlenen tatbikatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Tatbikatı Sona Erdi
Bakanlık açıklamasında, tatbikatın 3 ülkenin askeri personeli ve ilgili devlet kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendiğini ifade edildi. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın stratejik öneme sahip projelerin korunmasına yönelik görevlerin icra edildiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki karşılıklı işbirliği ve uzlaşmanın güçlendirilmesi amacıyla yapılan tatbikattaki tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiğini kaydetti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi