Filistin düşerse hedef bölge ülkeleri

Gazze’deki direnişin önemli kuvvetlerinden İslami Cihat’ın yöneticisi İhsan Ataya, Filistin’in özgürlüğüne giden yolun silahlı mücadeleden geçtiğini söyledi.

Düşmanlarımız Filistinlilere bir metre kare toprak bile vermeyi düşünmüyorlar. Lübnan’ın güneyi, savaşarak İsrail’den özgürleştirildi. Biz de bu şekilde savaşmaya devam ederek topraklarımızı geri alacağız. Filistin’de yaşanan savaşın yıllardır sürmesine rağmen şu an ki nesil hala direniyor ve topraklarını savunuyorlar. Bezmedik, yılmadık, topraklarımızı terk etmedik.

Lübnan’ın Başkenti Beyrut’ta Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan Filistin İslami Cihat Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu İhsan Ataya, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

“Nereden bakarsanız bakın zaten Amerika bu savaşın sorumlusudur. 7 Ekim sonrası İsrail bölgedeki büyük ve güçlü devlet algısını kaybetti. Siyonistlerin ‘vaat edilmiş kutsal topraklar’ inancı zayıfladı. On binlerce işgalci İsrail’i terk etti ve birçoğu geri dönmek istemiyor.”

Ayata, Filistin düşerse Türkiye ve bölge ülkelerinin hedef olacağını ifade etti.

“Sadece Filistin değil hepimiz hedefteyiz. Bu yüzden, biz hedefteysek bize destek veren ülkeler de bizden sonra hedef olacaktır. Savaşı kazanmamız çok yakın, bu zafer sadece İsrail’e karşı değil ABD, İngiltere ve İsrail’i destekleyen Batı ülkelerine karşı da olacaktır. Ve bölgede bu ülkelerin kayıplarının başlangıcı olacaktır.”

İslami Cihat Lideri Ayata, düşmanın alacağı sert bir darbeyle ateşkesi kabul edeceğini belirtti.

“Eğer şartlarımızı kabul ederlerse, resmi olarak bu savaşı kaybettiklerini ilan etmiş olurlar. Direnişten büyük ve sürpriz bir darbe bekliyoruz. Bu darbe, Gazze’de, Batı Şeria’da, İsrail’de ya da ona destek veren ülkelerden birinde olacak. Bu büyük darbe sonrası İsrail ve ABD bu ateşkesi kabul etmek zorunda kalacak. Örneğin İsrail yönetimi iç çekişmeden dolayı dağılabilir. Ya da ABD’deki seçimler ve sonrasında bir iç savaş çıkabilir.”